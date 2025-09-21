Fernando Bujosa firma dos podios en Misano y sale aún más líder de la European Talent Cup

Fin de semana más que positivo para el mallorquín Fernando Bujosa. A pesar de no conseguir ninguna victoria en Misano, el piloto del AC Racing Team ha sellado dos sólidos podios que le permiten salir aún más líder de la European Talent Cup.

La primera carrera del fin de semana ha sido la más dura de todas, con una batalla de principio a fin que ha involucrado a todos los contendientes al título. Bujosa ha cosechado una tercera plaza que le permiten sumar 16 puntos para la clasificación general. Por delante del mallorquín han quedado el italiano Lorenzo Pritelli, de la VR46 Academy de Valentino Rossi, y Carlos Cano, poleman y ganador de la carrera.

La segunda carrera ha sido cosa de dos. Fernando Bujosa se ha puesto líder de la carrera en la salida, pero Carlos Cano enseguida ha recuperado la primera posición y no la ha soltado hasta el final. El murciano ha impuesto un ritmo infernal que sólo ha podido seguir el mallorquín, que ha terminado segundo. El podio lo ha cerrado el piloto local Gabriel Tesini.

Fernando Bujosa aterrizaba en Misano empatado a puntos en la clasificación general con el español Álex Longarela, quien ha tenido un fin de semana decepcionante. El mallorquín tiene ahora 144 puntos, nueve más que el segundo clasificado, Carlos Cano, que tras estas dos dominantes victorias suma un total de 135 puntos y se convierte en el máximo rival de Bujosa para hacerse con la European Talent Cup.

La temporada 2025 del JuniorGP está llegando a su fin. Tras concluir la quinta ronda del campeonato en Misano, el mundial terminará en el mes de noviembre con las rondas de Barcelona (2 de noviembre) y Valencia (23 de noviembre).