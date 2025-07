Otra victoria del piloto mallorquín Fernando Bujosa en la European Talent Cup

El piloto mallorquín Fernando Bujosa sigue de dulce en su temporada de debut en la European Talent Cup. En la tercera ronda del campeonato celebrada en el circuito de Magny-Cours, el corredor del Ac Racing Team ha vuelto a exhibir un alto nivel encima de su moto y ha cosechado una victoria (la segunda de la temporada) y un cuarto puesto en un fin de semana marcado por el fallecimiento del piloto murciano Borja Gómez a los 20 años.

En la primera carrera, Bujosa ha tenido que cumplir una doble long-lap, sanción que le ha alejado de las primeras posiciones en el primer cuarto de la carrera. Sin embargo, al mallorquín le han bastado unas pocas vueltas para remontar y volver a colocarse delante, donde ha llegado a liderar la carrera por momentos.

El número 69 finalmente se ha visto superado por sus rivales hasta caer a la cuarta posición, sumando 13 puntos de cara a la clasificación general. La victoria se la ha llevado el indonesio Kiandra Ramadhipa, a quien le han acompañado en el podio el español Álvaro Lucas y el italiano Cristian Borrelli.

La segunda carrera ha estado marcada por la lluvia, aunque eso no le ha impedido Bujosa mostrar su pilotaje en asfalto mojado y finalmente se ha llevado la victoria tras una bandera roja mientras mientras libraba una bonita batalla por la primera posición con el español Álex Longarela, actual líder de la European Talent Cup. El tercer puesto ha sido para el piloto murciano del Aspar Team, Álvaro Lucas.

A pesar de la victoria, la segunda de la temporada, Fernando Bujosa no ha celebrado la primera posición en Magny-Cours por el fallecimiento del piloto Borja Gómez. «No estoy contento porque he perdido a un amigo. Mis condolencias a su familia y amigos. El motociclismo es un deporte muy injusto», ha afirmado el mallorquín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIM JuniorGP™ World Championship (@juniorgp)

Tras este fin de semana, Bujosa se coloca tercero en la clasificación general de la European Talent Cup con 83 puntos, a tan sólo seis puntos del segundo clasificado, Álvaro Lucas, y a 14 del líder del campeonato, Álex Longarela.