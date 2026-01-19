La Federació de Veïnats de Palma denuncia la falta de respeto de Podemos al luto oficial. Esta entidad vecinal lamenta públicamente, a través de un comunicado, la actitud del grupo municipal de Podemos, que lidera la edil Lucía Muñoz, al no respetar los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Palma por la tragedia ferroviaria de Córdoba.

Con un balance por el momento de 41 muertos y más de un centenar de heridos en Adamuz, el Consistorio palmesano ha decidido suspender y cancelar todos los actos oficiales previstos por las fiestas de Sant Sebastià, patrón de la capital balear, como muestra de luto, respeto y solidaridad con las víctimas del trágico accidente.

«Esta decisión se adopta como expresión de duelo oficial y de respeto hacia las personas fallecidas, sus familias y todas las personas afectadas por este grave siniestro», han expresado desde el Ayuntamiento.

PP y PSOE han cancelado los foguerons que cada 19 de enero organizan estos partidos durante la revetla. Sin embargo, la Santa Punxada, la revetla alternativa organizada por Podemos en la Plaza de Santa Eulàlia, arrancará a las 18.00 horas y se alargará hasta la madrugada con la actuación de numerosos artistas y DJ.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la coordinadora de Unidas Podemos en Baleares y regidora en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha dicho comprender la decisión de cancelar los actos oficiales pero ha argumentado que mantener las actividades puede ser otra manera de recordar a las víctimas.

«Las instituciones tienen sus formas y lenguajes para recordar a las víctimas: el duelo, el silencio. Nosotros tenemos otras: el grito, la organización, colectivizar el dolor y la rabia, apoyarnos en común», ha manifestado.

Desde la Federació de Veïnats se suman plenamente a esta iniciativa institucional y expresan «sus más sinceras condolencias y apoyo a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas», al tiempo que consideran «imprescindible que todos los grupos políticos actúen con responsabilidad, respeto y sensibilidad en momentos de duelo colectivo».