Podemos se ríe del luto por la tragedia de Córdoba y mantiene su agenda festiva por Sant Sebastià

Podemos, Orgull Llonguet, Ses Sant Kanuteres y las cofradías mantendrán sus actividades organizadas con motivo de las fiestas de Sant Sebastià pese a que el Ayuntamiento de Palma haya decidido cancelar los actos oficiales.

Cort ha anulado, en señal del luto, todos los actos oficiales programados con motivo de las fiestas de Sant Sebastià, entre ellos la revetla, el encendido del fogueró de la Plaza Mayor, la tradicional revetla popular y los conciertos programados en las Plaza de España, de Cort, de Juan Carlos I y Plaza Mayor.

También han cancelado la Diada Ciclista y la celebración de los Premis Ciutat de Palma, ambas actividades previstas para este martes. Además, ha recomendado a los organizadores de actividades no oficiales que suspendan el resto de celebraciones y actos como muestra de respeto y solidaridad.

Orgull Llonguet, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, se ha solidarizado con el trágico accidente y ha anunciado que guardará un minuto de silencio como muestra de respeto a todas las víctimas y afectados. No obstante, continuará con las actividades programadas.

La Revolta Llongueta organizada por el colectivo dará arranque a las 23.00 horas con el pregón que la actriz mallorquina Clara Ingold pronunciará frente a la Bodega Bellver.

Después comenzará el pasacalles de los caparrots y el drac de na Coca con la charanga 1ronda+. El DJ Jaume Colombás amenizará la fiesta a su paso por las Ramblas y hasta la plaza Weyler, donde seguirá hasta las 3.00 horas.

Finalmente también se mantendrá La Santa Punxada, organizada por Podemos en la plaza de Santa Eulàlia, que arrancará a las 18.00 horas y se alargará hasta la madrugada con la actuación de numerosos artistas y DJ.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la coordinadora de Unidas Podemos en Baleares y regidora en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha dicho comprender la decisión de cancelar los actos oficiales pero ha argumentado que mantener las actividades puede ser otra manera de recordar a las víctimas.

«Las instituciones tienen sus formas y lenguajes para recordar a las víctimas: el duelo, el silencio. Nosotros tenemos otras: el grito, la organización, colectivizar el dolor y la rabia, apoyarnos en común», ha señalado.

A su parecer, si alguna cosa enseña la historia de Sant Sebastià y las fiestas popular «es que los pueblos tienen sus propias maneras de recordar y rendir homenaje a los muertos». «El mayor homenaje y recuerdo que podemos hacer es continuar luchando por lo que es público», ha sostenido.

La regidora morada ha trasladado sus condolencias, su afecto y su solidaridad a las familias de las víctimas y su agradecimiento a los trabajadores y servicios públicos que trabajan para responder a la tragedia. Es por ello que, al arranque de la fiesta organizada por Podemos, también se guardará un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y se donará toda la recaudación a las víctimas.

También sigue en pie otra de las principales fiestas alternativas de Sant Sebastià, Ses Sant Kanuteres, según ha confirmado la organización en sus redes sociales.

Hay actividades organizadas en varias plazas de Canamut y sa Calatrava, entre ellas foguerons, torradas, ball de bot y conciertos de música electrónica, urbana, punk y hardcore.

Por el momento, solo se ha cancelado la actuación de música electrónica en la plaza Pes de sa Palla que de 20.00 a 23.00 horas iba a organizar Fukushima y Teipa Productions.

La Obreria de Confraries de Sant Sebastià también mantendrá su programación con motivo del patrón de Palma, que arrancará con el encuentro de las diferentes agrupaciones a las 17.30 horas en la plaza de la Reina.