El Ayuntamiento de Palma cancela todos los actos de las fiestas de Sant Sebastià por la tragedia de Córdoba

El Ayuntamiento de Palma ha decidido cancelar todos los actos oficiales programados por las fiestas de Sant Sebastià, patrón de la capital balear, como muestra de luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que se ha saldado con al menos 39 muertos y cientos de heridos.

A través de un comunicado, el consistorio que lidera el alcalde Jaime Martínez (PP) explica que la decisión se ha tomado con motivo de la tragedia, como muestra de respeto hacia las personas fallecidas y sus familias, así como hacia todos los afectados por el siniestro.

Como muestra del duelo oficial, desde las 12.00 horas de hoy y hasta las 00.00 horas del 23 de enero, las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta.

De este modo, quedan suspendidos todos los actos previstos para la Revetla de Sant Sebastià de este lunes, 19 de enero, incluido el encendido del fogueró de la Plaza Mayor, la tradicional revetla popular y los conciertos programados en la Plaza de España, la Plaza de Cort, la Plaza Juan Carlos I y la Plaza Mayor.

Asimismo, el Ayuntamiento de Palma tiene la obligación de recomendar a los organizadores de actividades no oficiales que suspendan el resto de celebraciones y actos como muestra de respeto y solidaridad.

De igual forma, quedan suspendidas la Diada Ciclista y la celebración de los Premis Ciutat de Palma, ambas actividades previstas para este martes, 20 de enero. En el caso de los Premis Ciutat de Palma, el Consistorio organizará próximamente un acto institucional en el Salón de Plenos para la entrega de las distinciones a todos los galardonados.

Del mismo modo, ni el alcalde Jaime Martínez ni los concejales del equipo de gobierno asistirán mañana a las celebraciones previstas en la Catedral y la Iglesia de Sant Sebastià en honor al patrón.

El consistorio palmesano «lamenta profundamente el grave accidente ferroviario ocurrido en Córdoba y traslada su más sentido pésame a las familias y personas allegadas de las víctimas, así como a los heridos, y expresa su apoyo y solidaridad con todos los afectados y con los equipos de emergencia y rescate que trabajan para atenderlos», concluye el comunicado.