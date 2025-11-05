Falcão repetirá como embajador de la Copa Intercontinental

Por segundo año consecutivo, Falcão será el embajador oficial de la Copa Intercontinental que se disputará esta viernes en Palma. Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de esta disciplina, el astro brasileño será nuevamente la imagen del torneo que reúne a los dos mejores equipos del mundo.

A lo largo de su carrera, Falcão ha construido un palmarés inigualable: cinco Copas América, ocho ligas brasileñas, nueve Copas Libertadores y numerosos reconocimientos individuales que lo han convertido en un ícono global del fútbol sala. Aunque desarrolló toda su trayectoria deportiva en Brasil, su talento y carisma traspasaron fronteras, marcando a generaciones de aficionados en todos los rincones del mundo.

Desde su elección como embajador en la pasada edición, Falcão ha estrechado sus lazos con Mallorca y con el Illes Balears Palma Futsal, anfitrión del torneo. Estuvo presente en la edición anterior como invitado de honor y regresó el pasado verano para participar en el campus del club mallorquín y en un partido benéfico junto a José Tirado, reforzando su vínculo con la isla y su gente.

El brasileño es ya un enamorado de Baleares y, sin duda, nadie mejor que él para representar una cita de esta magnitud, que volverá a convertir Son Moix en el epicentro del fútbol sala mundial. Una figura que encarna a la perfección los valores de esta competición y del Illes Balears Palma Futsal, tricampeón de Europa y anfitrión del torneo, que sueña con levantar su tercer título intercontinental ante su afición.

La ganadora de La Voz Kids 2024, Alira Moya, será la encargada de amenizar el descanso de la Copa Intercontinental en Son Moix. La joven cantante mallorquina interpretará “Footloose” y “What a Feeling”, dos clásicos del cine que prometen llenar el pabellón de emoción.

A sus diez años, Alira se ha convertido en una de las voces más prometedoras del país tras conquistar al jurado y al público del programa. La artista inquera sorprendió en su paso por el concurso por su gran afinación, seguridad escénica y una madurez y un control vocal poco habitual para su edad, cualidades que le valieron la victoria en la última edición del talent show.

Junto a Daniela Blasco, que actuará en la previa del partido, Alira completará el apartado musical del evento. Dos jóvenes voces mallorquinas que reflejan la proyección artística de las Islas Baleares y la apuesta del club por promover el talento local.