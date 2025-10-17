Detenido el hijo de una anciana tras hallarla muerta en su casa de Palma en extrañas circunstancias

La Policía Nacional investiga un trágico y misterioso suceso ocurrido en Palma, que ha terminado con la detención del hijo de la víctima como presunto autor de un delito contra la vida. La víctima, una mujer de 80 años, fue hallada muerta en su domicilio del distrito Ponent, después de que una vecina alertara de que llevaba más de un mes sin noticias suyas.

La alerta se recibió el pasado 6 de octubre, sobre las 14:20 horas, cuando una mujer llamó al 091 para comunicar que su vecina, que vivía sola, no había sido vista ni respondía a llamadas ni visitas desde hacía semanas. Ante la preocupación, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se desplazó hasta la vivienda, pero se encontraron con la puerta cerrada. Fue entonces cuando solicitaron la intervención de los bomberos para abrir el acceso.

Cuando se manipulaba la puerta principal, esta se abrió de manera inesperada y apareció un hombre, el hijo de la fallecida, quien informó a los agentes que su madre había muerto a principios de septiembre y que su cuerpo permanecía en su dormitorio. El hallazgo disparó todas las alarmas, y de inmediato se activó el protocolo de actuación: se informó al Juzgado de Guardia, y al lugar acudieron el Grupo de Homicidios, la Policía Científica y el médico forense para recabar pruebas y examinar la escena.

La inspección de la vivienda reveló varias circunstancias sospechosas y un comportamiento inusual por parte del hijo de la víctima, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de una muerte violenta. El caso permaneció bajo investigación hasta la obtención de un informe preliminar de autopsia del Instituto de Medicina Legal, que confirmó la presencia de lesiones que apuntaban a una posible etiología violenta.

Tras consolidar los indicios y las pruebas iniciales, la Policía Nacional procedió a la detención del hijo el pasado 14 de octubre, iniciando así el proceso judicial que determinará su responsabilidad en la muerte de la mujer. La investigación continúa abierta, a la espera del informe definitivo de autopsia, que permitirá esclarecer de forma concluyente la causa del fallecimiento y completar el relato de lo sucedido.

El caso ha generado alarma en el vecindario, donde la víctima vivía sola y era conocida por su vida tranquila y discreta. Los agentes trabajan ahora para aclarar todos los detalles del suceso, mientras la Autoridad Judicial sigue el caso con máxima atención.