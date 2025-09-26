Detenida una mujer marroquí por vender 300 dosis de fármacos en un establecimiento de Ciutadella

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de origen marroquí por vender 300 dosis de fármacos de manera irregular en un establecimiento comercial en el municipio menorquín de Ciutadella. Está acusada de un delito contra la salud pública.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior en un comunicado, la madrugada del pasado domingo varias patrullas se dirigieron a un establecimiento, ya que sospechaban que se podría comercializar con sustancias de manera ilícita.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a los trabajadores de la tienda, quienes se mostraron poco colaborativos durante el registro. Los policías hallaron unas 300 dosis de fármacos, que necesitaban prescripción médica y no se podía confirmar su legalidad, y 48 cajetillas sueltas de diferentes marcas de tabaco para su venta también de manera irregular.

Una vez identificada la mujer a cargo del establecimiento, los agentes procedieron a su detención por ser la presunta autora de un delito contra la salud pública, ya que no pudo acreditar la legalidad del origen de los fármacos. Según la Policía, este hecho reafirmaba los indicios de que se encontraban en ese lugar para ser comercializados de manera ilegal y poner en riesgo la salud de los compradores.

La Policía Judicial de Ciutadella está investigando los hechos para tratar de determinar el origen y cauces de distribución de todo el material intervenido.