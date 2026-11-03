Descubre que su novio le estaba siendo infiel tras espiarle las redes sociales y decide difundir los chats privados

Acceder a la intimidad digital ajena sin permiso no es una simple disputa doméstica, sino una conducta tipificada como delito. La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Palma a una mujer como presunta autora de un delito de revelación de secretos tras entrar sin consentimiento en la cuenta de una red social perteneciente a su pareja sentimental y divulgar posteriormente el contenido de sus conversaciones privadas.

El origen de este suceso se remonta al pasado mes de septiembre en la capital balear. Según las averiguaciones policiales, la sospechosa aprovechó el acceso a una tableta electrónica que era propiedad de la víctima. Valiéndose del dispositivo del afectado, la mujer logró entrar en el perfil personal de su red social sin contar con su autorización previa.

Una vez que consiguió el control del entorno virtual de su compañero sentimental, la implicada habría descubierto que este mantenía una relación afectiva paralela con una amiga común desde hacía varios meses. Lejos de dejar el asunto en el ámbito estrictamente privado entre las partes implicadas, la mujer tomó la determinación de realizar diversas capturas de pantalla de los chats y contenidos íntimos que acababa de presenciar. Acto seguido, remitió todas esas imágenes comprometedoras a un miembro de la propia familia de su pareja.

A raíz de la denuncia correspondiente, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de la Policía Nacional asumió la investigación del caso. Los agentes llevaron a cabo múltiples pesquisas y comprobaciones técnicas destinadas a esclarecer lo ocurrido, corroborar la trazabilidad de los hechos y confirmar formalmente la identidad de la responsable. Tras completar las diligencias, los agentes culminaron el operativo el pasado jueves con el arresto formal de la mujer por un presunto delito de revelación de secretos.