‘Curar empieza en cuidar’: Juaneda Hospitales renueva su marca con las personas como eje

Juaneda Hospitales inicia una nueva etapa en su trayectoria centenaria, actualizando su imagen de marca con un mensaje y un compromiso claros: Curar empieza en cuidar. La presentación de su nueva imagen corporativa es el reflejo de una evolución que abarca desde la identidad visual a la arquitectura de las marcas y líneas de negocio, la comunicación y sus valores.

Esta actualización no se limita al aspecto visual: refleja el compromiso con una atención más humana, cercana, innovadora y tecnológica. Es una evolución estratégica sobre la arquitectura de las marcas, la comunicación, los valores corporativos y la manera de expresar el propósito de Juaneda Hospitales, tras más de cien años de historia.

El proceso se inicia en septiembre de 2023, realizando un proceso de escucha, con entrevistas a pacientes y a la población balear en general, que nos ha permitido conocer cómo somos vistos y qué se espera de nosotros. En palabras de Rodrigo Martín Velayos, CEO de Juaneda Hospitales, «vivimos una transformación que responde a un entorno cambiante, donde la confianza, la tecnología, los profesionales, la transparencia y, por encima de todo, el cuidado y trato personal son más esenciales que nunca. La marca acompaña nuestro propósito, refuerza la cultura interna y genera un orgullo de pertenencia compartido».

«Hoy, esta transformación no solo es necesaria, es inevitable. Evolucionamos como marca respondiendo a un entorno cada vez más complejo, donde salud, confianza y comunicación se entrelazan más que nunca. Esta evolución no supone alejarnos de nuestra historia, sino fortalecer nuestro propósito de seguir cuidando de las personas, con cercanía, excelencia y una visión que mira al futuro», concluye.

Francisco Marín Clavero, director de Marketing y Comunicación de Juaneda Hospitales, explica que «hoy nos mostramos como nos sentimos, personas que cuidan a personas, con una nueva imagen, más moderna, cercana y alineada con nosotros, con la vocación clara de que curar empieza en cuidar. Creemos en el poder de las ideas para impulsar el progreso, y en cuidar de las personas y fortalecer vínculos duraderos con la sociedad».

Juaneda Hospitales está en pleno proceso de renovación tecnológica, que ahora se completa con la apuesta renovada y firme por un enfoque humanista y el desarrollo interdisciplinar, conectando con los retos actuales: desde la reputación hasta el impacto social y el máximo compromiso con nuestros pacientes, profesionales y colaboradores.

El proceso de cambio de la nueva identidad corporativa está siendo progresivo y afecta a los entornos digitales, a la documentación corporativa, a las rotulaciones de los centros y servicios, a la uniformidad y a todos aquellos elementos que facilitarán más y mejor el acercamiento a nuestros los pacientes, a las personas que acuden a nosotros.

Todo este proceso de cambio se ha puesto en marcha ya y se prevé que esté concluido durante el 2026. En los próximos meses, nuestros pacientes, las personas que trabajan y colaboran con nosotros y todo el conjunto de la sociedad balear podrá observar progresivamente cómo se transforma la imagen corporativa de Juaneda Hospitales y cómo se renueva y confirma nuestro compromiso con el cuidado hacia las personas que nos confían su salud.

En este proceso de transformación, Juaneda Hospitales reafirma con su nueva imagen corporativa una evolución que en su desarrollo busca un modelo de asistencia sanitaria en el que la ciencia y el talento, pero también y sobre todo, el cuidado y el trato humano, sean valores esenciales, con el espíritu decidido de que «curar empieza en cuidar».