El conductor de la ambulancia implicada en el accidente mortal en Palma da positivo en cocaína

El conductor de una ambulancia privada de la empresa Clinic Balear, implicada en el accidente mortal ocurrido este miércoles en Sa Indioteria, ha dado positivo en cocaína en la prueba de estupefacientes realizada tras el siniestro, en el que perdió la vida un motorista de 66 años.

Según fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el trabajador admitió a los agentes de la Policía Local de Palma que había salido de fiesta el sábado anterior, cuatro días antes del accidente, y que consumió drogas durante esa salida. El resultado del test rápido de detección de sustancias deberá ser confirmado mediante un análisis toxicológico en laboratorio, aunque el hallazgo ha provocado una gran conmoción tanto entre los cuerpos de emergencia como entre los vecinos de la zona.

El accidente se produjo en torno a las 12.30 horas del mediodía, en el cruce entre las calles Gremi de Tintorers y José Salazar, en el polígono industrial de Son Castelló, cuando la ambulancia se dirigía a atender una emergencia sanitaria. El vehículo circulaba a gran velocidad, con las luces y sirenas activadas, y según las primeras informaciones cruzó el semáforo en rojo debido al carácter urgente del servicio.

En ese momento, el motorista —que avanzaba por la calle José Salazar desde Sa Indioteria con intención de continuar recto hacia el polígono— no pudo evitar la colisión lateral con el vehículo sanitario. El impacto fue brutal, lanzando al hombre varios metros y provocándole un golpe mortal en la cabeza.

Equipos del SAMU 061 llegaron de inmediato al lugar y trataron de reanimar a la víctima durante más de media hora, pero finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento en el mismo punto del accidente.

Agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma asumieron la investigación y tomaron declaración al conductor de la ambulancia, que se encuentra a la espera de la confirmación de los análisis toxicológicos. Los investigadores tratan ahora de determinar si la sustancia detectada pudo influir en su estado o capacidad de reacción al volante, aunque el conductor insistió en que no había consumido drogas en los días previos al servicio. El hombre sostiene que tomó droga el fin de semana mientras estaba de fiesta.

Mientras tanto, el entorno del motorista, un vecino muy querido de la barriada, lamenta su pérdida y pide que se depuren responsabilidades. «No puede ser que una ambulancia que va a salvar vidas acabe quitando una» resumía un testigo del accidente.