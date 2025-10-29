Muere un motorista de 66 años tras ser embestido por una ambulancia que acudía a una urgencia en Palma

Un nuevo accidente de tráfico en Palma ha dejado este miércoles un saldo dramático: un motorista de 66 años ha perdido la vida al colisionar con una ambulancia en el polígono industrial de Son Castelló.

El siniestro ha tenido lugar alrededor en torno a las doce y media, en el cruce entre las calles Gremi de Tintorers y José Salazar. Según las primeras informaciones, una ambulancia de Clinic Balear circulaba con luces y sirenas activadas por Gremi de Tintorers, en dirección al Camí Vell de Bunyola, mientras el motorista avanzaba por José Salazar desde sa Indioteria con intención de continuar recto hacia el polígono.

El impacto lateral fue devastador. La ambulancia, que cruzó el semáforo en rojo por encontrarse en servicio de urgencia, embistió a la Honda Forza 350 del hombre, que aparentemente no pudo percatarse de su aproximación. La colisión lanzó al motorista varios metros, provocándole un golpe mortal en la cabeza.

Inmediatamente, sanitarios del SAMU 061 acudieron para intentar salvar la vida del hombre, iniciando maniobras de reanimación durante más de 30 minutos. Pese a todos los esfuerzos, el motorista falleció en el lugar.

La Policía Local de Palma se ha hecho cargo de la investigación del accidente, con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a esta tragedia. Sin embargo, este incidente vuelve a poner sobre la mesa la polémica sobre la circulación de vehículos de emergencia en servicio y la seguridad de los motoristas en vías urbanas densamente transitadas.

Vecinos y trabajadores del polígono han mostrado su preocupación por la frecuencia de accidentes en la zona, reclamando mayor control y medidas que eviten nuevas tragedias. Mientras tanto, la ciudad lamenta la pérdida de otro ciudadano en un accidente que deja más preguntas que respuestas.