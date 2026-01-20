Benjamín Domínguez, atacante del Bolonia, en la lista del Mallorca

Benjamín Domínguez, extremo izquierda argentino de 22 años que juega en el Bolonia, en la Serie A italiana, es otra de las opciones del Mallorca. Se negocian con el club trasalpino las condiciones de la operación, que se puede orquestar a través de una cesión o de un traspaso. Domínguez llegó a Italia en 2024 procedente de Gimnasia y Esgrima y fue convocado por Scaloni en marzo de 2025, aunque no llegó a debutar con la selección A de Argentina.

El extremo argentino acredita esta temporada unos números discretos con el Bolonia: cero goles y dos asistencias en 12 partidos jugados en todas las competiciones, nueve de ellos en la Serie A, para un total de 410 minutos. Sin embargo su cotización está en 5,5 millones de euros después de que el club italiano pagara por él 4,5 millones a Gimnasia y Esgrima.

El Mallorca, que cree en sus condiciones, lo tiene en un lugar prioritario de su lista y ya ha preguntado por sus condiciones. En caso de que sea el elegido lo más probable es que se acabe optando por una cesión con opción de compra, algo parecido a lo que se llevó a cabo con Muriqi cuando llegó en 2022 cedido por la Lazio.

La opción de Benjamín Domínguez ha llegado después de que se fueran cayendo una a unas las principales candidaturas: Yáser Asprilla sale por una cantidad prohibitiva de tres millones de euros por sólo cuatro meses; Ilias Akhomach ha elegido al Rayo Vallecano y Osasuna ha podido pagar mucho más por Raúl Moro. En este escenario ha surgido la posibilidad del extremo argentino, de quien se tienen muy buenos informes, y del que Ortells cree que se va a adaptar sin problemas a las exigencias de la Liga española.

Las negociaciones avanzarán en el transcurso de las próximas horas, pero el Mallorca aún tiene de margen hasta el dos de febrero para la incorporación del segundo fichaje en el mercado de invierno tras Justin Kalumba.