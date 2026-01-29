Atraco en Palma: dos ladrones armados asaltan una tienda, agreden al dueño y le roban la recaudación

Dos ladrones ataviados con un pasamontañas y armados con una pistola de balines atracaron al dueño de una tienda situada en la céntrica calle Manacor de Palma, al que agredieron y le robaron la riñonera donde guardaba toda la recaudación que había conseguido durante todo el día. El asalto generó momentos de gran tensión y violencia en el interior del establecimiento, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El suceso ocurrió en la noche del pasado domingo, cuando el propietario del establecimiento se disponía a poner la alarma y marcharse a su casa tras una dura jornada de trabajo. En ese momento, el comerciante se encontraba ya ultimando los preparativos para cerrar el negocio, confiado en que la jornada había terminado sin incidentes. Fue entonces cuando, de manera repentina, irrumpieron en el interior de la tienda dos varones con el rostro cubierto por pasamontañas y portando una pistola en la mano, con la clara intención de robar todo lo posible.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad de la tienda, la víctima, lejos de dejarse dominar por el pánico inicial, decidió plantar cara a los asaltantes. Este gesto dio lugar a un forcejeo violento entre el dueño del local y los dos atracadores, que trataron por todos los medios de reducirlo. Durante el enfrentamiento, los ladrones lograron tirar al suelo al comerciante y, en un intento de intimidarlo, llegaron incluso a apuntarle con el arma que portaban.

Finalmente, cuando los atracadores estaban a punto de huir a la carrera del establecimiento, consiguieron arrancarle la riñonera que el dueño llevaba colgada del cuello. En su interior se encontraba todo el dinero en efectivo correspondiente a la recaudación del día, con el que los ladrones lograron escapar tras consumar el robo.