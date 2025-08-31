Arrestados dos rumanos en Playa de Palma por robar a unos turistas una mochila con objetos valiosos dentro

El incivismo y la delincuencia no cesa en Playa de Palma. La Policía Local ha arrestado en esta zona de primera línea de la capital balear a dos hombres rumanos de 33 y 39 años de edad por robar a unos turistas una mochila que contenía en su interior objetos valorados en 2.965 euros.

La intervención policial se produjo el pasado lunes 25 de agosto cuando dos turistas que se estaban bañando en la playa, a la altura del balneario 6, observaron que dos varones les estaban robando su mochila.

Al observar los hechos, las víctimas intentaron alcanzarles, pero sin éxito. Sin embargo, minutos después, los turistas se cruzaron con los ladrones en la carretera del Arenal. Al reconocerlos, los ahora detenidos huyeron en direcciones opuestas.

En ese preciso instante, una patrulla de la Policía Local que realizaba servicio de vigilancia a pie observó la situación y se unió a la persecución. Uno de los rumanos fue interceptado, mientras el segundo también fue localizado algo más tarde gracias a la ayuda de un testigo.

Gracias a la coordinación entre las unidades policiales y la descripción facilitada por los perjudicados, se confirmó autoría de ambos individuos, por lo que los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales.

La mochila robada, que contenía objetos valorados en aproximadamente 2.695 euros, no pudo ser recuperada a pesar de la búsqueda realizada en la zona.

Tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, los detenidos fueron traspasados a la Policía Nacional.