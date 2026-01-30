Apoyo total de los hoteleros de Mallorca al retorno de la feria Tecnoturística: «Tecnología y turismo son uno»

A las administraciones como el Govern balear o el Ayuntamiento de Palma que ya han mostrado en OKBALEARES su interés por rescatar la mítica feria Tecnoturística 22 años después de su última edición en 2004, les ha salido un respaldo contundente: la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) valora la iniciativa como «un futurible aún pero que pinta muy bien».

Fuentes de la FEHM han explicado a OKBALEARES que «tecnología y turismo son uno» y que ambos conceptos ya estuvieron unidos en las ediciones de Tecnoturística celebradas en los años 90 en las instalaciones del aeropuerto de Palma.

«Nosotros siempre decimos que somos mucho más eficientes gracias a la tecnología y que en este caso la pandemia supuso una gran aceleración, ha sido un gran acelerador para nosotros. Esto se ve en el día a día del sector hospitality: En la cuestión medioambiental, en la cuestión recursos humanos, en atención al público, etc…. y en la comercialización y la distribucxión», reflexionan en la FEHM ante la noticia de la posible vuelta de Tecnoturística adelantada esta semana por OKBALEARES.

Las fuentes consultadas añaden que «la tecnología para el sector es un gran aliado a nivel interno. ya no te digo a nivel externo si la aplicáramos como gestor de destino: flujos, temperatura, en todo».

«Renunciar a la tecnología es algo absurdo. Si en Mallorca hace muchos años se celebraba una feria en ese sentido es porque tenía todo el sentido del mundo», sentencian ahora desde la FEHM.

Para concluir, los hoteleros recuerdan que «la FEHM y el sector siempre están poniendo en valor la importancia del sector tecnológico, y siempre además estamos diciendo es un gran demandante de puestos de trabajo muy especializados, de mano de obra especializada en ese ámbito, el tecnológico», dando así una utilidad añadida al retorno de Tecnoturística: el de la localización de talento en el ámbito laboral.

OKBALEARES adelantó esta semana que el Govern de la popular Marga Prohens ha empezado a darle vueltas a la idea de recuperar la que fuera mítica feria Tecnoturística. Fuentes muy próximas a la presidenta balear han confesado a OKBALEARES que la intención sería ubicar el evento en el nuevo recinto ferial de Palma que empezará a construirse en 2027.

Tecnoturística empezó a celebrarse en la década de los años 80 y nació como punto de encuentro del sector turístico. A los profesionales y al público en general se les presentaba lo último que la industria y la tecnología podían ofrecer a la principal actividad económica de Baleares. La organización corría a cargo de la empresa pública Fires i Congressos.

En Tecnoturística coincidían los estands de los expositores con foros de debate sobre el presente y el futuro del sector turístico. Entre un motivo y el otro, los más veteranos recuerdan que en aquellas fechas los profesionales del turismo quedaban allí para comer y pasar el día entero.

Tras conocerse las intenciones del Govern, no han dejado de producirse apoyos públicos a esta posibilidad. El primero, el del alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien bendice la posibilidad y tiene claro el nuevo perfil: «Debe estar relacionada con el conocimiento turístico, la innovación y el talento».

En declaraciones a OKBALEARES, el alcalde de Palma asegura que la idea que estudia el Govern de Marga Prohens encaja perfectamente con los planes que tiene el Ayuntamiento para el futuro recinto ferial de Palma: «Precisamente el recinto ferial ha de servir para recuperar ferias históricas que se hacían antes, y Tecnoturística es una de ellas».

CAEB, prudente

La patronal CAEB se ha mostrado más prudente: «Hablamos de supuestos que se deben concretar una vez se construya el recinto ferial, que aún está en una fase preliminar y que tardará años en ver la luz». Eso sí, marca el perfil deseado para que la gran patronal se vuelque en la feria: «A nivel empresarial estamos atravesando un momento de transformación de nuestro modelo económico que permita compatibilizar mejor el crecimiento que generan las empresas con el bienestar de los ciudadanos. Esta transformación, como hemos comentado en varias ocasiones, debe llegar de la mano de la innovación, la digitalización y la formación para mejorar la productividad empresarial, nuestro gran hándicap. Todas las iniciativas que se concreten en este sentido contarán con el respaldo de la patronal balear.