Ángel Rodado, el mallorquín que golea sin piedad en Polonia

En Cracovia le llaman “Ángel z Majorki” -«El Ángel de Mallorca»- porque sus goles han conquistado Polonia. 83 lleva en 127 partidos con el Wisla, 17 de ellos esta temporada. Ángel Rodado triunfa en el Wisla, con quien ha renovado hasta 2030 aunque muchos clubes vinieron a llamar a su puerta. Estuvo a punto en varias ocasiones de debutar con el Mallorca, pero no pudo ser y ha tenido que esperar hasta que en la Europa del Este le ha llegado su momento de gloria.

Ángel Rodado Jareño (Palma de Mallorca, 7 de marzo de 1997) se formó en las categorías inferiores del RCD Mallorca, debutó con el filial bermellón en Segunda B en 2016 y, tras frustrarse su ascenso al primer equipo, pronto empezó un periplo que lo llevó por la UD Ibiza, Barceona B, de nuevo UCD Ibiza y, por fin, Wisla Cracovia.

En 2022, con 25 años, dio el salto más inesperado de su carrera: fichó por el Wisła, histórico polaco que militaba en la I Liga (segunda división).Lo que nadie imaginaba es que convertiría Polonia en su reino particular. En su primera temporada (2022-23) anotó 19 goles y dio 7 asistencias en 34 partidos, siendo pichichi de la liga y clave en el ascenso directo del Wisła a la Ekstraklasa después de 26 años.

La ciudad de Cracovia se rindió: cánticos con su nombre resonaban en el Estadio Henryk Reyman y la prensa lo bautizó como “Ángel z Majorki” .En la campaña 2023-24, ya en máxima categoría, firmó 22 goles y 6 asistencias, quedando segundo en la tabla de goleadores solo por detrás de Erik Expósito. Su mejor noche fue el hat-trick al Legia de Varsovia (0-4) en el estadio del Ejército Polaco, algo que ningún jugador del Wisła había logrado en 50 años.

La temporada actual 2024-25 lo mantiene intratable: lleva 17 goles en 19 jornadas y lidera la clasificación de artilleros con cinco dianas de ventaja. Su contrato acababa en junio de 2026 y clubes como Lech Poznań o Legia habían preguntado por él, pero él siempre lo ha tenido claro: “Estoy feliz aquí, quiero dejar al Wisła en Europa”.

De jugar ante 300 personas en Ibiza a ser ídolo de 30 000 en Cracovia, Ángel Rodado representa la historia perfecta del futbolista humilde que, paso a paso y gol a gol, terminó conquistando un país entero. Mallorca lo vio nacer, pero Polonia lo coronó rey.

Los números de Rodado en Polonia