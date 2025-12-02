La activista de la flotilla pro-Gaza que mordió a una funcionaria denuncia ahora a altos cargos israelís

Reyes Rigo, la activista mallorquina de la Flotilla pro-Gaza que fue acusada de morder a una funcionaria israelí durante su estancia en una prisión del país hebreo ha decidido presentar una querella ante la Audiencia Nacional para denunciar a altos cargos israelíes por su detención en el mes de octubre.

Junto con otros cuatro activistas más, Rigo ha formalizado ante la justicia su denuncia, que ya ha sido trasladada a la Fiscalía. Cabe recordar que la activista nacida en Palma fue de las últimas integrantes de la flotilla en regresar a España ya que fue encarcelada por presuntamente mordió y agredió durante un examen médico a una funcionaria de la cárcel de Ktziot.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, la trabajadora de la cárcel sufrió heridas leves en la mano izquierda tras la mordedura. «Los guardias me atacaron. Me defendí. Me golpearon. Me arrastraron a la fuerza. No tuve otra opción», sostuvo Reyes Rigo en su interrogatorio policial.

A Spanish citizen, a participant in Hamas–Sumud's provocation, bit a female medical staff member this evening at Ketziot Prison after the staff member escorted her back from a routine medical examination as part of preparations for her expected deportation tomorrow.

The medical… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025

La justicia le condenó a diez días de prisión y al pago de 2.650 euros, una multa que se encargó de pagar la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, que también estuvo embarcada en la flotilla, haciendo dejación total de funciones de su labor como política municipal.

«Ha merecido la pena. Vamos a volver. Tenemos que denunciar el Estado genocida israelí que nos ha secuestrado en aguas internacionales, nos ha llevado a una cárcel para presos, bueno, para terroristas», manifestó Rigo nada más aterrizar en España.

Además, la mallorquina también exigió al Gobierno que preside Pedro Sánchez que pusiera una denuncia ante la justicia internacional y que denunciara «este secuestro y este encarcelamiento», que en su opinión no es «nada comparado con lo que sufren nuestros hermanos» en Palestina, donde hay mujeres, niños y hombres «que se están pudriendo en las cárceles del Estado genocida».

A pesar de las risas y burlas que ha provocó durante más de un mes la flotilla propagandística pro-Gaza, Reyes Rigo defendió que la misión «ha removido de alguna manera el mundo», y adelantó que se mandarán cuantas hagan falta hasta que «Palestina esté libre».