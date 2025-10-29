9-5. El Semey kazajo evita la sorpresa de los checos

El primer encuentro del grupo arrancó con sorpresa: el FK Chrudim se ponía 0-2 en el minuto siete. El subcampeón kazajo, Semey, reaccionó y cuatro minutos después, logró empatar el encuentro. Aunque poco lo duró la alegría: el rocoso conjunto checo volvía a colocarse con dos goles de ventaja en el marcador. Antes del descanso, Bruno Gomes reducía la desventaja de Semey (3-4).

En la reanudación, el conjunto de Kazajistán se puso el mono de trabajo y se encargó de debilitar la moral de su rival con un parcial de 4-1. El conjunto eurasiático que cuenta con viejos conocidos del Palma como Marcelo y Bruno Gomes, no dio opción a Chrudim con una seria segunda mitad que les permitió sumar los primeros tres puntos del grupo B.

De esta forma, el Illes Balears y el Semey encabezan la clasificación tras la primera jornada, con tres puntos, mientras que el Churdim y el Etoile Lavolloise la cierran con cero. Este jueves el Illes Balears se enfrentará al Churdim y el Etoile al Semey, quedando para el sábado -el viernes hay descanso- el choque entre mallorquines y kazajos que puede ser clave.