6-1. El Etoile Lavalloise se asegura la segunda plaza

El Etoile Lavalloise mostró una enorme efectividad para vencer al FK Chrudim. Desde los primeros minutos, el equipo de Laval marcó el ritmo con numerosas llegadas y disparos, encontrando el premio en el minuto 9 con el tanto de Souheil Mouhoudine tras asistencia de Bakkali. Poco después, una expulsión directa de David Drozd por una dura falta sobre Guirio marcó el rumbo del encuentro.

Con superioridad numérica, Etoile Lavalloise amplió su ventaja con los goles de El Mesrar y Abdessamad Mohammed, y antes del descanso Radim Záruba hizo el 0-4 para dejar a los vigentes campeones checos muy tocados.

En la segunda mitad, Chrudim trató de reaccionar, pero se encontró con un conjunto local bien plantado y con un Marquet seguro bajo palos. Mouhoudine volvió a marcar para los franceses, aunque Adrian Tomek recortó distancias con un gol aislado que apenas cambió la dinámica.

En el tramo final, Dominik Balog cerró la cuenta con el 6-1 definitivo para Etoile Lavalloise, que consolidó su superioridad con una actuación coral, sólida defensivamente y con múltiples amenazas ofensivas. Una victoria convincente que les asegura la segunda plaza del Grupo 2.