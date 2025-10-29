2-1. Victoria agónica pero clave del Illes Balears en Son Moix

El Illes Balears Palma Futsal volvió a exhibir carácter competitivo en Son Moix y logró una remontada de campeón ante el Etoile Lavalloise, en un partido trabajado, con fases de dominio alterno y decidido en los últimos minutos.

El Illes Balears Palma Futsal arrancaba este miércoles otro sueño europeo frente al Etoile Lavalloise. El equipo francés entró mejor al encuentro, generando las primeras llegadas de peligro. Carlos Barrón sostuvo a los suyos con dos intervenciones de mérito antes de que, en el minuto 11, Mouhoudine aprovechara un balón suelto para adelantar al campeón francés. El Etoile hacía daño con ataques rápidos y triangulaciones que desarmaban la defensa balear.

El conjunto de Antonio Vadillo, que llegaba tras perder tres de los últimos cuatro partidos, reaccionó con orgullo. Alisson provocó un penalti tras una buena acción dentro del área, pero Fabinho se topó con Marquet desde los seis metros. El guardameta adivinó el lanzamiento y mantuvo la ventaja gala. Antes del descanso, Luan Muller apareció con una parada de reflejos que evitó el segundo gol del Etoile, dejando el 1-0 en el marcador al intermedio.

La segunda mitad arrancó con otra dinámica: Palma ajustó su defensa y mejoró su eficacia ofensiva. En el minuto 22, Fabinho, esta vez sí, recuperó en campo rival y definió con precisión para firmar el empate. Un gol de rabia que rebajó la tensión generada por el tanto inicial de Mouhoudine. A partir de ahí, el equipo de Vadillo tomó el control, aceleró el ritmo y fue encerrando progresivamente al conjunto francés.

El asedio fue en aumento con la quinta falta del Etoile Lavalloise. Solo Marquet y la falta de acierto impidieron el segundo tanto: Machado rozó el gol con un disparo ajustado, Alisson obligó al portero francés a lucirse con una mano salvadora y Maia vio cómo un defensor despejaba su tiro bajo palos.

El equipo balear lo intentó por todas las vías, convencido de que el gol acabaría llegando. Y así fue: a falta de tres minutos para el final, Charuto desató la locura en Son Moix con el 2-1, que ponía por primera vez en ventaja al Illes Balears Palma Futsal en esta UEFA Futsal Champions League 2025/26.

El Etoile buscó el empate con portero-jugador, pero el larguero y la solidez defensiva del conjunto de Vadillo evitaron el empate y certificaron una trabajadísima primera victoria en la Main Round. Este jueves, los mallorquines se enfrentarán al FK Chrudim.

Etoile Lavalloise: Marquet, Guirio, El Mesrar, Bakkali y Mohammed. También jugaron: Bakkali, Bourdais, Koslki, Morice, Lutin, Megrous y Mouhoudine.

Illes Balears Palma Futsal: Carlos Barrón, Lin, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Lucão, David Peña, Alisson, Charuto, David Peña, Luan Muller, Mateus Maia y Machado.

Goles: 1-0, Mouhoudine (min 11.); 1-1, Fabinho (min. 22); 1-2, Charuto (min. 37).

Árbitros: Denys Kutsyi (UKR) y Sergejs Sacmans (LVA). Amonestaron con tarjeta amarilla a Mouhoudine y a Megrous del Etoile Lavalloise.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 1700 espectadores. Primer partido de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League.