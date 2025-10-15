Vox reclama la retirada de la bandera palestina colocada por Zaragoza en Común en el Ayuntamiento

Este miércoles, Vox ha exigido la retirada inmediata de la bandera palestina colocada en la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza. El portavoz municipal Julio Calvo ha señalado a Zaragoza en Común (ZeC) –los homólogos de Ada Colau– de ser los responsables. «Corresponde a la ventana de su despacho», ha señalado en rueda de prensa.

Tal y cómo ha recordado el concejal de Vox, no está permitida la exhibición de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos, como la palestina, dado que el Tribunal Supremo estableció que no es compatible con el marco legal y el deber de neutralidad de las administraciones.

Hay que recordar que la formación de ultra izquierda ZeC fue la que propuso a Casa Palestina como Hija Predilecta de la ciudad de Zaragoza cuyo líder, Ibrahim Avayat, es un terrorista deportado por Israel en 2002, dirigente de la célula terrorista de la Brigada de los Mártires de Aqsa en Belén.

Además los de Vox han aprovechado para mandar un mensaje de solidaridad a la comunidad judía tras las jornadas antisemitas que se iban a celebrar en la capital aragonesa este próximo viernes y que el Ayuntamiento ha anunciado que cancelado este miércoles tras la denuncia de OKDIARIO en la que se hacía eco de la solicitud de la entidad Amistad Judeo Aragonesa (AJA) al consistorio para anularlas.

Las jornadas habían sido organizadas por la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), el brazo activista del partido político antisistema Movimiento Socialista (MS) que aboga por la destrucción del Estado de Israel como «única solución de paz».

«Atención al término que emplea, la destrucción», ha manifestado Julio Calvo. «Entendemos que nuestra ciudad y nuestros espacios públicos no pueden albergar este tipo de actos y así se lo hemos trasladado al consejero de Participación Ciudadana, quien hace ahora mismo unos cinco minutos, me ha trasladado que, efectivamente, han denegado la celebración del permiso para la celebración de este acto».

Calvo aseguró que le preocupa particularmente que, correspondiendo la autorización para los usos de los Centros Cívicos situados en las Juntas de Distrito al presidente del mismo, «en este caso el presidente de la Junta de Distrito del Arrabal hubiera tenido conocimiento de la celebración de este acto y la hubiera autorizado».

El portavoz de Vox señaló que los presidentes de las Juntas de Distrito actúan por delegación de la alcaldesa, «y sería insólito que un presidente de una Junta Municipal tomara unas decisiones ajenas o distintas de lo que es la línea política del gobierno municipal». «Le pediremos explicaciones en su momento al concejal presidente del distrito del Arrabal, Horacio Royo, para ver si tenía conocimiento, si él autorizó o no la celebración de este acto», ha añadido.