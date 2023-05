Vox crece en las ocho capitales andaluzas y entrará en los gobiernos de Sevilla y Huelva

Las elecciones municipales de este 28M en Andalucía han supuesto un fuerte empujón para Vox, que ha aumentado su apoyo en todas las capitales de provincia y formará gobierno con el PP en dos de ellas: Huelva y Sevilla. Además, Vox se estrena en los ayuntamientos de Málaga y Cádiz, con dos ediles en cada Consistorio.

El partido de Santiago Abascal crece también en Córdoba (dos concejales logrados en 2019 y tres este domingo), Granada (pasa de tres a cuatro), Sevilla (tres, uno más) y Almería (pasa de dos a cuatro). En Huelva y Jaén repite con dos ediles, si bien el apoyo en la capital jiennense crece del 6,25 al 8,61% (1.484 votos más) y en la onubense del 6,93 al 7,93% (786 votos más).

El PP ha logrado mayoría absoluta en cinco capitales de provincia (Almería, Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba), barriendo así al PSOE de los ERE, al que los andaluces han dado de nuevo la espalda, como ya hicieran en las elecciones autonómicas de 2022. Queda la incógnita de Jaén, en la que Jaén Merece Más tendrá la última palabra.

Resultados en las ocho capitales

En Sevilla capital Vox ha logrado tres concejales y el PP, con 14, necesitará pactar con los de Cristina Peláez para lograr la mayoría absoluta (16 ediles). El socialista Antonio Muñoz, con 12 concejales, dice adiós a la Alcaldía de Sevilla un año y medio después de coger el testigo de Juan Espadas. Con Andalucía, confluencia que aglutina a IU y Podemos, entre otros, se queda en dos escaños. En las municipales de 2019, en la capital hispalense Vox obtuvo dos ediles.

En Córdoba capital Vox ha obtenido tres ediles. El PP, con 15, se basta y se sobra y no necesitará llegar a ningún acuerdo con los de Yolanda Almagro para continuar una legislatura más como alcalde. En PSOE se hunde con siete concejales. En 2019, Vox logró dos escaños en la capital cordobesa, por. lo que suma uno más.

En Granada capital el PP alcanza la mayoría absoluta con 14 concejales y no necesitará a Vox (cuatro ediles) para gobernar. Los once concejales del socialista Francisco Cuenca no son suficientes para revalidar el bastón de mando de la ciudad. Hace cuatro años, Vox logró en la ciudad un total de tres ediles.

En Cádiz capital Vox ha logrado dos ediles (en 2019 no sumó ninguno), aunque el PP ha sumado 14 (mayoría absoluta) y no necesitará tender la mano a los de Francisco Miguel Martín para lograr la Alcaldía que hasta ahora ostentaba José María González ‘Kichi’. La candidatura heredera, Adelante Izquierda Gaditana, se queda en seis ediles. El PSOE queda como tercera fuerza (siete concejales) y Podemos hace el ridículo (cero escaños).

En Huelva capital Vox ha cosechado dos concejales -igual que en los comicios locales de 2019- y el pacto de las derechas (el PP suma 13 ediles)- alcanza para derrocar al socialista Gabriel Cruz Santana, alcalde desde 2015. El PSOE, que en las últimas municipales logró mayoría absoluta, pierde tres escaños y baja hasta los once y no suma mayoría con el concejal de Con Andalucía.

En Jaén capital, ciudad gobernada hasta ahora por el socialista Julio Millán, Vox suma dos ediles, que unidos a los 11 concejales del PP se quedan al borde de la mayoría absoluta (14), que sí alcanzaría el PSOE, con once escaños, si logra un acuerdo con Jaén Merece Más (tres ediles). Podemos se queda a cero. En los comicios locales de 2019, Vox obtuvo también dos concejales en la capital jiennense.

En Almería capital, el PP recupera después de 12 años la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, al hacerse con 15 de los 27 concejales. Vox ha duplicado su apoyo y ha pasado de los dos escaños cosechados en 2019 a los cuatro logrados este 28M. El PSOE se queda en siete ediles, Con Andalucía suma uno y Ciudadanos (Cs) desaparece.