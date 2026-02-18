El superávit logrado por el Gobierno de Moreno permite a Andalucía tener 1.800 millones para paliar daños

El superávit acumulado por el Gobierno de Juanma Moreno en los dos últimos años permitirá a Andalucía disponer de cerca de 1.800 millones de euros para reparar los daños provocados por el tren de borrascas. Este martes, el presidente de la Junta anunciaba una partida de más de 1.780 millones de euros destinada a paliar los efectos del temporal y que, según lo previsto, se traducirá en ayudas directas a los afectados y en actuaciones urgentes sobre infraestructuras y servicios públicos.

El plan para hacer frente a las consecuencias de las lluvias será costoso y ha obligado al Ejecutivo andaluz, con los presupuestos de 2026 recién estrenados, a «reorganizar» esas cuentas. La fórmula pasa por tomar partidas de algunos capítulos y destinarlas a las prioridades marcadas por la emergencia, centradas en reparar daños en el campo y en actuaciones sobre carreteras, colegios y centros de salud que han sufrido incidencias durante el episodio de precipitaciones.

Superávit

Para sostener ese esfuerzo también será necesario utilizar una parte del superávit de la Junta de Andalucía. Aunque el sobrante del año 2025 aún no está cuantificado, se espera que exista una cantidad de dinero importante, aunque menor que la de 2024, y su cuantía se conocerá el próximo mes de marzo. En todo caso, en 2025 las cuentas del Ejecutivo andaluz se saldaron con un superávit de 1.158 millones de euros, y parte de esas cantidades servirán para afrontar el coste del Plan Actúa anunciado este martes.

Además de los remanentes, la Junta prevé tirar de parte de los fondos europeos que recibe la comunidad cada año. Según fuentes de la consejería de Economía, la idea es ir extrayendo partidas de distintos fondos para evitar dejar algún capítulo a cero y poder sostener las necesidades que surjan en los próximos meses. Otra parte del dinero saldrá de la denominada sección 31 de los presupuestos de la Junta, destinada a gastos de distintas consejerías, lo que implicará la paralización de algunas partidas dedicadas a cuestiones que, por ahora, no son tan prioritarias y pueden esperar ante la urgencia provocada por los daños del temporal.

La previsión es completar el montante con un «exceso de entregas a cuentas» del sistema de financiación, de manera que se alcance la cifra de más de 1.780 millones anunciada para el paquete de medidas. En cualquier caso, en el Gobierno andaluz subrayan que el esquema seguirá abierto y que, si aparece una nueva urgencia, se buscarán recursos adicionales para atenderla.