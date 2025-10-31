Qué supermercados abren en Andalucía el festivo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos: horario de Mercadona, Lidl, Carrefour…

Con el fin de semana a las puertas, mañana sábado 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, que sabemos que es festivo en toda España y además con fuerte arraigo en Andalucía. Este año sin embargo la fiesta cae en sábado, por lo que no vamos a tener un puente largo, pero sí un par de días para descansar o ponerse al día con planes pendientes. Incluso habrá quien quiera ir a hacer la compra como de costumbre, pero ¿qué supermercados abren el 1 de noviembre en Andalucía?.

Puede que pienses que al ser festivo nacional, todos los supermercados van a estar cerrados, pero lo cierto es que no va a ser así. De hecho, casi todas las cadenas han anunciado apertura aunque no todas con el mismo horario e incluso algunas lo harán sólo durante la mañana. La Junta de Andalucía permite la apertura comercial en dieciséis festivos a lo largo del año y el 1 de noviembre figura entre ellos. Eso implica que las superficies pueden abrir si así lo desean. Por ello, en la práctica, casi todas lo harán, aunque como decimos, con horarios adaptados. Será bueno entonces repasar los principales supermercados en Andalucía para conocer los horarios y también, saber si hay alguno que haya optado por cerrar.

El horario de los supermercados de Andalucía el 1 de noviembre

El principal supermercado, o el que interesa a la mayoría es Mercadona. Y aunque la cadena valenciana suele cerrar todos los festivos y domingos, en esta ocasión ha decidido anunciar apertura en toda España, también en Andalucía, aunque eso sí, con horario especial desde las 09:00 hasta las 15:00 horas. Es un horario reducido pero suficiente para cubrir las compras básicas del día.

Por otro lado, Carrefour que también está muy presente en Andalucía abrirá durante toda la jornada. Sus hipermercados y tiendas de formato Market y Express operarán con horario de 10:00 a 22:00 horas, aunque algunos podrían ajustar la apertura o el cierre en función de la zona. En ciudades grandes y áreas comerciales, el horario será el habitual de sábado.

También Alcampo mantendrá la apertura completa en sus establecimientos andaluces. Sus centros suelen funcionar con el mismo horario que Carrefour, entre las 10:00 y las 22:00 horas, salvo en municipios más pequeños, donde podría acortarse. En ambos casos, las zonas de restauración y ocio, cuando existen, permanecerán abiertas hasta más tarde.

Los horarios de Lidl, Aldi y Día

Por su parte, Lidl y Aldi mantendrán mañana la apertura con normalidad. En la mayoría de los casos, sus supermercados funcionarán desde las 09:00 hasta las 21:30 horas, aunque los horarios pueden variar ligeramente según la ubicación. En las grandes ciudades y zonas comerciales suelen extender la jornada hasta las 22:00 horas, mientras que en municipios más pequeños tienden a cerrar algo antes.

En el caso de Día, la compañía seguirá el esquema habitual en este tipo de festivos: la mayor parte de sus tiendas abrirán por la mañana, normalmente entre las 09:00 y las 15:00 horas, mientras que algunas franquicias ampliarán hasta las 21:30 horas. Como los horarios pueden cambiar de un municipio a otro, lo más recomendable es consultar el establecimiento más cercano antes de desplazarse.

Y por último, las cadenas regionales como Supermercados MAS, Covirán o El Jamón también abrirán, sobre todo en las capitales de provincia y municipios grandes. Lo harán, eso sí, únicamente durante la mañana. En el resto de Andalucía, el patrón general será similar: apertura parcial, de media jornada.

Centros comerciales en Andalucía: casi todos abren el 1 de noviembre

En el caso de los centros comerciales, la previsión es de apertura generalizada. Lugares como Lagoh o Torre Sevilla en la capital andaluza, Nevada Shopping en Granada, Torrecárdenas en Almería, La Sierra o El Arcángel en Córdoba, o el Centro Comercial Bahía Sur en Cádiz, mantendrán sus puertas abiertas mañana sábado.

Los horarios serán los habituales de un fin de semana: tiendas de 10:00 a 22:00 horas, aunque los locales de moda podrían abrir a partir de las 12:00 y cerrar a las 20:00 horas. Las zonas de restauración, cines y ocio permanecerán abiertas hasta medianoche o incluso algo más, según el complejo.

No obstante, desde los propios centros insisten en comprobar sus webs o redes sociales, ya que algunas franquicias o tiendas de marca pueden aplicar un horario propio. En general, el sábado 1 de noviembre se espera actividad normal, sin cierres relevantes.

Cómo afectará el festivo al comercio en general

En la práctica, Andalucía vivirá mañana un festivo con bastante movimiento. No será un día de cierre total, sino más bien un sábado con horarios ajustados. Los grandes supermercados abrirán por la mañana, y los centros comerciales funcionarán con normalidad.

En las capitales, la actividad será visible durante toda la jornada. En los municipios más pequeños, las tiendas locales y supermercados de barrio cerrarán a mediodía, pero los grandes formatos seguirán abiertos. Las zonas turísticas, sobre todo en la Costa del Sol y la Costa de la Luz, mantendrán su ritmo habitual por la presencia de visitantes.

El sector comercial espera una buena afluencia. Al coincidir el festivo en sábado, muchos aprovechan para hacer la compra semanal o adelantar algunas compras de noviembre. Las cadenas refuerzan personal durante la mañana, especialmente en alimentación, flores y restauración.