Muere un hombre por la picadura de una avispa en Algeciras

Un hombre de 70 años ha muerto en Algeciras (Cádiz) tras sufrir la picadura de un insecto mientras circulaba en moto.

Los hechos se produjeron en la mañana del sábado. El hombre iba en moto por la estrecha calle Arbolitos cuando sufrió la picadura de un insecto, al parecer una avispa, y cayó al suelo. La víctima fue auxiliada de inmediato por agentes de la Policía Local y efectivos sanitarios del 061. En un primer momento estaba consciente y podía hablar, pero la zona afectada empezó a inflamarse con rapidez hasta desencadenar un shock anafiláctico (reacción alérgica grave) que le causó la muerte.

La Policía Científica se desplazó al lugar para investigar las circunstancias del suceso.

Una picadura de avispa puede provocar la muerte en personas alérgicas al veneno. Los síntomas suelen aparecer en pocos minutos: enrojecimiento, picor, habones (bultos rojos) e hinchazón en cara, labios o lengua, dificultad para respirar, sibilancias (silbidos al respirar), opresión torácica y cierre de la garganta, mareo, sudor frío, pulso débil y caída brusca de la tensión arterial, además de náuseas, vómitos y calambres abdominales, pudiendo llegar a la pérdida de conocimiento si no se trata de inmediato con adrenalina.

Accidente mortal en Sanlúcar

Además, en la crónica andaluza de sucesos, un hombre de 37 años ha fallecido este lunes en un accidente entre una motocicleta y un caballo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), según informa el 112.

El siniestro ha tenido lugar en una rotonda de la carretera A-480, en el kilómetro 6, donde la motocicleta ha colisionado contra el animal.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y del 061, que han confirmado la muerte del motociclista en el lugar de los hechos.