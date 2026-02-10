La Fiscalía de Sevilla pide ocho años de cárcel para una mujer acusada de intentar matar a su pareja sentimental a puñaladas durante una discusión en el domicilio que ambos compartían en Sevilla, unos hechos ocurridos en octubre de 2024 y por los que la procesada fue detenida dos días después y enviada a prisión provisional.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, durante la discusión la acusada golpeó de forma reiterada a su novio mientras le gritaba «tú lo tienes, te lo voy a sacar del culo», pese a que la víctima le suplicó en varias ocasiones que dejara de agredirle. La situación derivó en un episodio de extrema violencia.

Siempre según la Fiscalía, la mujer cogió un cuchillo de la cocina «con intención de dar muerte a su pareja» y le asestó varias puñaladas en la espalda y en el costado. Además, el hombre sufrió heridas en la cara y otras lesiones leves en un brazo como consecuencia del ataque.

Tras los hechos, la acusada fue detenida dos días después y se decretó su ingreso en prisión provisional. El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, con la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco.

Por ello, la Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión para la procesada, de cara al juicio señalado para el próximo día 13 por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

La víctima logró salir de la vivienda por su propio pie y pedir auxilio, siendo trasladado posteriormente a un centro hospitalario donde fue atendido de las heridas. Aunque no se temió por su vida, las lesiones fueron consideradas de gravedad.

La acusada, que no contaba con antecedentes penales, permanece en prisión provisional desde su arresto. El juicio servirá para determinar si actuó con intención de matar, como sostiene la Fiscalía, o si se trató de una agresión sin voluntad homicida, como podría defender su representación legal.