Denuncian unas obras en La Zubia con dinero público en la finca del cuñado de la alcaldesa socialista

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Zubia (Granada), José Torregrosa, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial por unas obras de instalación de tuberías de agua en suelo rústico ejecutadas en agosto con operarios y medios municipales en «la finca del cuñado de la alcaldesa», Purificación López (PSOE).

Las obras, según sostienen los populares, «carecen de licencia municipal y de expediente administrativo que las respalden». Los trabajos se habrían ejecutado «con medios y personal público» y tendrían como fin «posibilitar la acometida de agua potable a fincas agrícolas», algo que la normativa urbanística prohíbe expresamente al tratarse de «suelo rústico con protección cautelar».

El concejal ha añadido que el suministro de agua en La Zubia «nunca lo ejecuta directamente» el ayuntamiento, sino la concesionaria Emasagra o empresas homologadas por ésta. A juicio del edil, se trata de una obra «improcedente» realizada «en beneficio de un particular», lo que podría constituir «un claro caso de utilización de recursos públicos para fines privados».

Torregrosa ha advertido de que estos hechos podrían ser constitutivos de hasta cuatro delitos: contra la ordenación del territorio, cohecho, malversación y prevaricación administrativa.