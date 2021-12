El pasado sábado 4 de diciembre, el Boletín Oficial de Melilla (BOME) recogía en una edición extraordinaria el acuerdo del Consejo de Gobierno para una subvención directa de 205.000 euros otorgada a la Comisión Islámica de Melilla (CIM), que recientemente exigía la regularización «por arraigo» de 2.000 marroquíes residentes en la ciudad autónoma.

Sin embargo, el domingo día 5 se publicó otro BOME extraordinario en el que se advierte de la publicación de dicho acuerdo «sin el conocimiento y el consentimiento previo» de la Secretaría del Consejo de Gobierno. Se recalca además que el convenio carece de «eficacia jurídica» alguna, toda vez que se trata de una subvención nominativa que ha de realizarse a través de un convenio de colaboración y no mediante una resolución de concesión, tal y como se había publicado.

Por su parte, la vicepresidenta de Melilla, Gloria Rojas, ha señalado que se trata de un error administrativo.

La subvención de 205.000 euros ha ido destinada, entre otros asuntos, para la reparación de las mezquitas o centros de culto de la ciudad, la contratación de servicios externos para el desarrollo de la citada entidad islámica o a la asistencia a congresos, congregaciones, celebraciones o eventos locales.

El presidente de la comisión gestora de Vox Melilla, José Miguel Tasende, ha publicado en redes sociales una diligencia del secretario interino del Consejo de Gobierno, Antonio Jesús García Alemany, alertando de los hechos, presuntamente irregulares.

Tasende advirtió recientemente de que la regularización documental de los citados 2.000 marroquíes promovida por la CIM supone una «Marcha Verde silenciosa» y una «estrategia híbrida» de Marruecos para hacerse con Melilla.

«¿Qué está pasando en Melilla? El secretario del Consejo de Gobierno publica en el Boletín Oficial una diligencia para advertir de que una subvención concedida a la Comisión Islámica es manifiestamente ilegal. Dicha Comisión es la que exige hacer españoles a 2.000 marroquíes», denuncia Tasende.

Sin «eficacia jurídica»

El secretario del Consejo de Gobierno apunta en la diligencia que «la publicación en el Boletín Oficial del precitado acuerdo se ejecutó sin el conocimiento ni el consentimiento previo de esta Secretaría contraviniendo, entre otros, el art. 13.5 i) del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad (BOME extraordinario nº 2 de 30 de enero de 2017) que encomienda al Secretario del Consejo de Gobierno, el «velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos» en concordancia con el art. 3.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo que incluye dentro de las funciones de fe pública de secretaría el «disponer que se publiquen, cuando sea preceptivo, los actos y acuerdos de la entidad local en los medios oficiales de publicidad»”.

Asimismo, García Alemany señala que, «a juicio de esta Secretaría, la publicación del acuerdo en los términos que se ha realizado, al tratarse de una subvención nominativa que se canaliza a través de un convenio de colaboración y no a través de una resolución de concesión, no otorga eficacia jurídica alguna a la subvención al no haberse incorporado al acto de publicación el propio convenio, que tiene el carácter de bases reguladoras de conformidad con la legislación de subvenciones, debiendo cumplimentarse además previamente el resto de trámites establecidos en el ordenamiento jurídico, entre ellos, la preceptiva inscripción en el registro de convenios de la ciudad».