El Gobierno de Melilla (PSOE, CpM y Grupo Mixto) ha sido acusado de incurrido en un posible delito de prevaricación tras la concesión de dinero público a una asociación de reciente creación para la «transición a la vida adulta» de menores extranjeros no acompañados (menas) que pasan a cumplir 18 años.

El PP ha denunciado un presunto «pelotazo» del Ejecutivo melillense tras conceder 400.000 euros de subvención a «una asociación para la atención de exmenores extranjeros no acompañados cuando cumplen mayoría edad al atender con este dinero a sólo 20 extutelados por tres meses», es decir, a razón de 20.000 euros por cada joven inmigrante.

La senadora de los populares melillenses, Sofía Acedo, intentó visitar este domingo las instalaciones públicas en la que desarrolla su labor la Asociación GINI para conocer su trabajo, junto con las diputadas autonómicas del PP Isabel Moreno y Paz Velázquez, pero asegura que se les ha denegado el acceso a las tres representantes públicas.

Según ha detallado, «la asociación GINI es de reciente constitución: no se le conocen actividades, no tiene solvencia técnica, no tiene ningún tipo de capacidad demostrada para hacer un proyecto de estas características». De hecho, la asociación fue creada el 15 de septiembre del presente año, apenas ocho días antes de la firma del convenio.

Tras quedarse en las puertas sin poder pasar, Sofía Acedo se ha preguntado qué está sucediendo en estas instalaciones públicas y a cuántas personas se están atendiendo. «Estamos en nuestro derecho de saberlo y es el derecho de todos los melillenses. Por eso venimos aquí a denunciarlo», ha señalado.

Pero las representantes del PP han optado por denunciar públicamente lo ocurrido, sin menoscabo de seguir solicitando la información pública. «Ya está bien de despilfarrar el dinero público, ya está bien de que CpM, el PSOE y el tránsfuga Eduardo de Castro -presidente de Melilla expulsado de Cs- despilfarren el dinero de todos los melillenses, expolien a la administración, hagan un mal uso de los fondos de todos y un abuso permanente de poder».

En este sentido, Acedo ha sido clara: «El PP no lo va a consentir. Lo denunciaremos donde haga falta y llegaremos hasta donde haga falta, hasta las últimas consecuencias», porque «ya está bien de tanto pelotazo y de tanto escándalo», ha zanjado la popular.