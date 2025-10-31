Buenas noticias para los nostálgicos de los bollos de los 90: abre en Cádiz la panadería artesanal que vende bollicaos

Si naciste en los 80 o en los 90 seguro que recordarás al famoso Bollycao, un bollo relleno de chocolate que fue la merienda de muchos niños y niñas y que si bien se sigue vendiendo, muchos aseguran que ya «no sabe igual». Por ello, si deseas volver a recuperar el sabor de aquella época tienes que conocer la panadería artesanal que vende bollicaos hechos por el mejor panadero del mundo y que si bien ya contaba con tiendas en Lebrija y Sevilla, ahora se prepara para su desembarco en Cádiz.

Domi Vélez quien fue reconocido en 2021 por la Unión Internacional de Panadería y Pastelería como World Baker of the Year, se prepara para esta nueva apertura, fechada para mediados de noviembre y que permitirá que todo aquel que viva en Cádiz, pueda degustar la exquisitez de sus panes, pero también un producto que de alguna manera lo puso en el foco de las redes sociales hace unos meses. De hecho, gracias a un vídeo subido a sus cuentas de Instagram y TikTok, Vélez se hizo viral con su Domicao, la versión más artesana y actual del famoso Bollycao que muchos seguro que merendaban cuando eran pequeños. ¿Pero dónde se ubicará esta nueva tienda exactamente?.

La panadería artesanal que aterriza en Cádiz

Cádiz sumará muy pronto un nuevo templo para los amantes del pan artesano. El maestro panadero Domi Vélez abrirá su primera tienda en la capital gaditana a mediados de noviembre, un paso más en la consolidación de una marca que ha sabido situar el pan en el lugar que merece: como un producto con historia, técnica y alma.

El local formará parte del crecimiento natural de una firma que ya cuenta con obradores en Lebrija y Sevilla, y que ha conseguido un reconocimiento internacional gracias a su manera de entender el oficio. Vélez no concibe el pan como un mero alimento de acompañamiento, sino como un producto esencial, resultado de una fermentación cuidada y una materia prima noble. Harinas naturales, trigos antiguos y procesos lentos son las claves que definen su sello personal.

En esta nueva etapa, Cádiz será testigo de esa filosofía que ha hecho de Domi Vélez un referente mundial. Sus panes se elaboran con fermentaciones naturales, sin aditivos, y con un respeto absoluto por el tiempo. Cada hogaza tiene detrás una investigación constante sobre cereales, levaduras y propiedades nutricionales, fruto del trabajo que el panadero desarrolla en su laboratorio de fermentación en Lebrija.

Una palmera gaditana para estrenar la apertura

Como guiño a la ciudad que lo recibe, Vélez ha querido celebrar su llegada con una creación muy especial: una palmera de chocolate amarillo y azul, homenaje evidente al Cádiz Club de Fútbol. El dulce combina cobertura de cacao, arroz inflado y una estética que imita el escudo del club. Una manera original de conectar con los gaditanos a través de la repostería y de anticipar lo que será la nueva tienda: un espacio donde tradición, identidad y creatividad convivan a diario.

Más que pan, ciencia

El catálogo de Domi Vélez Bakery abarca desde hogazas de masa madre y fermentaciones largas hasta panes de inspiración internacional, como el de centeno nórdico o el mollete lebrijano reinterpretado. También destacan sus bollos de mantequilla, sus brioches y panettones artesanales, siempre elaborados con harinas de cultivo local. Cada receta está pensada para ofrecer sabor, textura y digestibilidad, pero además, Vélez ha colaborado también con el equipo de arqueogastronomía de la Universidad de Cádiz, en varios proyectos.

El Domicao: el bollo que conquistó las redes

Entre todas sus creaciones, hay una que ha robado el protagonismo en los últimos meses: el Domicao. Se trata de un brioche ultraesponjoso con chocolate de primera calidad, inspirado directamente en el Bollycao de los años 90. Vélez lo ideó a partir de un recuerdo de infancia, cuando ayudaba en la panadería de su padre y veía cómo los clientes se llevaban los bollos recién salidos del horno.

Con esa nostalgia como punto de partida, quiso recuperar ese sabor perdido con una receta 100 % artesanal: masa fermentada lentamente, mantequilla auténtica y un relleno de cacao real. El resultado es un bollo con sabor a infancia, pero con la técnica y la calidad de la panadería moderna.

El Domicao se puede encontrar en sus tiendas de Lebrija (Calle Suecia 24 y Plaza de España 2), Sevilla (Calle Álvarez Quintero 10) y, muy pronto, también en Cádiz, además de poder pedirse online en su web domivelezbakery.com.

La llegada de Domi Vélez Bakery a Cádiz promete convertirse en uno de los acontecimientos gastronómicos del otoño. Un espacio donde el pan recupera su esencia y donde los sabores de antes se reinterpretan con respeto y técnica. Y como no, para muchos será también la oportunidad de reencontrarse con su niñez en forma de bollo relleno de chocolate.