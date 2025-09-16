Archivan la causa contra el coronel por las muertes de Cerro Muriano al quedar «desierto» el recurso

La Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo ha decretado el archivo definitivo de la causa contra el coronel Navarro, uno de los mandos inicialmente procesados por la muerte de dos soldados durante unos ejercicios de adiestramiento en el lago artificial de la base de Cerro Muriano (Córdoba), al declarar «desierto» el recurso presentado por la familia del soldado sevillano Carlos León Rico.

El decreto del juez indica que el 17 de julio se citó a los recurrentes para comparecer ante la Sala, pero la familia del soldado, que había recurrido el sobreseimiento, no acudió a la fase de tramitación cuando fueron requeridos, por lo que el recurso se declara «desierto».

En mayo pasado, el Tribunal Militar Central exoneró al coronel Navarro puesto que no veía «indicios suficientes de criminalidad». Ahora, el Supremo da carpetazo a la causa por haber «transcurrido con exceso el término concedido sin que se haya personado ni formulado escrito de interposición de recurso», indica el citado documento, consultado por Efe.

En julio de 2024 el Juzgado Togado Central n.º 2 procesó al capitán Ignacio Zúñiga Morillas, al teniente Jaime Tato Garrido, al sargento Alejandro Moreno Ruiz de Castroviejo, al teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, al comandante Luis Fernando Velasco Quero y al propio coronel Navarro.

Con este archivo, el sargento Castroviejo y el coronel Navarro han quedado definitivamente apartados del procedimiento, en el que siguen procesados cuatro mandos: el teniente coronel Zanfaño, el comandante Velasco, el capitán Zúñiga y el teniente Tato. Se les investiga por posibles delitos contra la eficacia del servicio, tipificados en el Código Penal Militar para casos en que un militar incumple sus deberes fundamentales causando «grave daño en los medios o recursos de las Fuerzas Armadas o en las personas».

El Ministerio de Defensa ya ha suspendido de sus funciones a los cuatro mandos citados.

Las fatídicas maniobras

Los hechos se remontan a la mañana del 21 de diciembre de 2023, cuando el soldado Carlos León Rico (24 años) y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar (34 años) fallecieron ahogados durante unas maniobras.

A primera hora, un grupo de militares en formación debía cruzar el lago artificial ubicado en el interior de la base. Las maniobras, según el auto judicial del caso, se realizaron con unas temperaturas muy frías, cercanas a los 0 ºC, y con unas condiciones de seguridad muy cuestionadas por la investigación.

De inmediato, los militares en prácticas se vieron «superados» por la situación: muchos de ellos salieron del agua como pudieron y con evidentes «síntomas de hipotermia». Los cuerpos de León y Jiménez, que en principio se dieron por desaparecidos, se encontraron a media mañana, tras la intervención de submarinistas especializados de la Guardia Civil.

Jiménez Andújar, casado y natural de Adamuz (Córdoba), ingresó como soldado en el Ejército de Tierra en 2011, siendo destinado al Regimiento de Infantería La Reina 2, donde permaneció tras ascender a cabo en 2019. Había participado en misiones en Letonia y el Líbano y se encontraba en posesión de dos cruces al mérito militar con distintivo blanco.

León Rico, soltero y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), ingresó en el Ejército de Tierra el 8 de mayo de 2023. También estaba destinado en el Regimiento de Infantería La Reina 2, con sede en la base militar del Ejército de Tierra en Cerro Muriano.