Andalucía exhibirá en Fitur el mayor pabellón de su historia y su apuesta por el «turismo del futuro»

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado este miércoles en Málaga la programación con la que Andalucía acudirá a la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid. La cita, considerada el principal escaparate mundial del sector turístico, reunirá a destinos, empresas e instituciones de todo el mundo.

En rueda de prensa desde la sede de Turismo Andaluz, Bernal ha avanzado que Andalucía llegará a Fitur con el mayor pabellón de su historia, un espacio de más de 7.000 metros cuadrados que integrará una veintena de destinos y que servirá para presentar su modelo de turismo sostenible. El presupuesto total de la participación andaluza en la feria asciende a 4,4 millones de euros.

El consejero ha subrayado que Andalucía afronta la cita anual con la convicción de que el turismo «no es un sector más, sino una de las grandes industrias de Andalucía y una de las palancas más potentes de prosperidad, cohesión social y proyección internacional de nuestra tierra».

«Andalucía llega a Fitur a expresar una forma de entender el turismo y a demostrar que es posible crecer sin perder identidad, atraer sin invadir, emocionar sin desgastar. A decirle al mundo que Andalucía tiene una hoja de ruta y que esa hoja de ruta se sostiene sobre cuatro pilares inseparables: sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y una cogobernanza responsable», ha explicado.

Bernal ha puesto en valor el diseño del pabellón como un espacio pensado para el crecimiento del tejido empresarial andaluz, la internacionalización, la firma de acuerdos y la generación de empleo. El hilo conductor del stand será la luz, entendida no sólo como un recurso estético, sino como un lenguaje que conecta con la campaña internacional Surrender to the Andalusian Crush. «Quien nos visita no sólo viene, se rinde. Esa idea, que ha conectado con mercados internacionales de una manera extraordinaria, se traslada ahora al espacio físico del pabellón», ha detallado el consejero.

El espacio incorporará también la campaña El Trato Andaluz, centrada en la convivencia, el respeto y la corresponsabilidad: «Interpela al visitante y a nosotros mismos, porque el turismo sostenible se construye desde una relación equilibrada entre quien llega y quien vive aquí».

Representación de destinos

El consejero ha defendido que el modelo del stand responde a la necesidad de dar cabida a todos los destinos y perfiles profesionales. «Andalucía no es una suma de espacios aislados. Cada provincia, cada ciudad, cada destino conserva su identidad, su lenguaje y su propuesta, pero todos forman parte de una marca común fuerte, reconocible y coherente».

Un total de 20 destinos contarán con representación propia dentro del espacio andaluz. Habrá, además, una zona dedicada a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Andalucía (Córdoba, Úbeda y Baeza), así como un espacio específico dedicado a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Como novedad este año, se han incluido espacios temáticos como Puerta de Andalucía (Linares, Andújar, Bailén y La Carolina) y otra área dedicada a los Espacios Protegidos de Andalucía. Todo ello convivirá con la presencia de más de 200 empresas andaluzas en la Business Area.

Bernal ha destacado la importancia de este entorno para las empresas de alojamiento, experiencias, transporte, producto, servicios turísticos, eventos y turoperación, que dispondrán de «más mesas, mejores condiciones y una mayor superficie para favorecer reuniones de calidad y consolidar el corazón económico del pabellón».

Pabellón abierto al público

Durante toda la semana de Fitur, el pabellón andaluz será un espacio vivo con experiencias sensoriales, tecnología aplicada a la emoción, dinámicas participativas, gastronomía, deporte y cultura.

Además, el fin de semana (24 y 25 de enero), el espacio se abrirá al público general con actividades diseñadas para descubrir Andalucía: gymkanas, zonas de artesanos, demostraciones gastronómicas, actuaciones musicales, actividades para niños y el tradicional cine de verano.

Bernal ha recordado que «Fitur es el lugar donde contamos al mundo quiénes somos y hacia dónde vamos». Según el consejero, Andalucía acude a la feria para «liderar una conversación. La conversación sobre cómo debe ser el turismo del futuro. Un turismo que emociona, que genera oportunidades y que respeta».