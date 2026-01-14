Andalucía acude al CPFF con «indignación»: «Caviar para el independentismo y menú del día para el resto»

La Junta de Andalucía acude este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado en Madrid por el Ministerio de Hacienda, con un discurso crítico contra el nuevo sistema de financiación autonómica pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, inhabilitado por el Tribunal Supremo hasta 2031 por su papel en el procés.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, se presenta a la cita con «bastante incertidumbre» e «indignación» ante un modelo que, a su juicio, «nace muerto».

En declaraciones a los medios antes de iniciarse la reunión en la sede del Ministerio, España ha cargado contra el «modelo Montero» por haberse «negociado a espaldas de los españoles y de las comunidades autónomas».

«Al final, los independentistas quieren decidir qué se hace con los impuestos que pagamos todos los españoles. Este modelo Montero lo que quiere es dar champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas y de los españoles, el menú del día, pero sin postre y, lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo», ha afirmado la consejera.

Carolina España ha cuestionado abiertamente el interés general del acuerdo que sustenta la propuesta del Ejecutivo: «¿Quién piensa que un acuerdo entre Pedro Sánchez, Montero y el independentismo va a ser bueno para el interés general de España?».

La consejera andaluza ha indicado que la Junta desconoce «el detalle del modelo» porque el Gobierno no les ha facilitado «ninguna información», aunque ha adelantado el rechazo frontal del Ejecutivo autonómico a lo que considera «un ataque a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas». El planteamiento del Ministerio, según ha advertido, persigue que se «suban impuestos» en todos los territorios.

Carolina España ha incidido también en la «soledad» de la ministra de Hacienda al frente de «un modelo que no quiere prácticamente nadie», ya que «ni en ERC están todos de acuerdo, ni lo quiere Junts, ni lo quiere Podemos, ni lo quiere Vox, ni lo quiere el PP. No lo quiere nadie».

Además, la consejera ha rechazado que Andalucía sea una de las comunidades más «beneficiadas» por la reforma. Cree que es un «insulto a la inteligencia de los andaluces» afirmar que la región gana con el nuevo sistema «porque es la que más (dinero) recibe». Según los cálculos por población ajustada, Andalucía «sigue infrafinanciada y sigue por debajo de la media con este nuevo modelo, mientras que la brecha con otras comunidades autónomas se agranda», ha recalcado.