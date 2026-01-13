Vox también se opone a la financiación pactada por Sánchez y Junqueras: «Chantaje del separatismo»

La propuesta de reforma de la financiación autonómica que pretende el Gobierno, tras el acuerdo de su presidente, el socialista Pedro Sánchez, con el independentista Oriol Junqueras, es «una consecuencia del chantaje del separatismo y va a disparar el gasto público porque se van a tener que subir los impuestos».

En suma es «inasumible». Con esta contundencia se ha mostrado este martes la portavoz de Economía de Vox en las Cortes Valencianas, la alicantina Teresa Ramírez, a la hora de fijar la postura de su grupo. Por si todo ello no resultara suficiente, Vox entiende, además, que el acuerdo entre Sánchez y Junqueras va a generar más diferencias entre las regiones y que rompe el principio de igualdad entre los españoles.

El acuerdo entre Sánchez y Junqueras para generar un nuevo modelo de financiación autonómica no parece convencer a nadie más allá de Sánchez, Junqueras y los propios socialistas. El PP lo ha rechazado por boca del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como ha publicado OKDIARIO, por no incluir el fondo de nivelación ni la condonación de los 40.000 millones de euros, aproximadamente, fruto de la infrafinanciación de un sistema obsoleto, caducado y que perjudica gravemente los intereses de los valencianos. Y Vox ya ha dejado claro, este mismo martes, antes de participar en la comisión mixta que tampoco lo acepta.

De hecho, Teresa Ramírez ha tildado de «trampa» esa reforma presentada por el Gobierno. Y ha explicado, en este sentido, que si 21.000 millones de euros se van a las Comunidades Autónomas «ese dinero se va a reducir de la bolsa que tiene el Estado para pagar los gastos que son competencia nacional. Y, para asumir ese gasto, se van a tener que subir los impuestos». Ramírez ha apuntado que «hay que devolver las competencias al Estado para tratar a todos los españoles por igual. Porque, todos pagan los mismos impuestos».