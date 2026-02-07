Los candidatos en Aragón reflexionan entre vermús, libros, deporte y familia en el mundo rural

Los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón celebran hoy su jornada de reflexión con actividades que tienen que ver con la Virgen del Pilar, el deporte, la naturaleza, la lectura, la familia y amigos cercanos y mucho escenario rural. Buena parte de los candidatos se desplazan a sus localidades de origen o visitan otros parajes aragoneses para relajarse horas antes de las elecciones que se celebran mañana en Aragón.

El presidente de Aragón y candidato a la reelección por el PP, Jorge Azcón, aprovechará va a visitar este mediodía la basílica del Pilar, arropado por su compañera Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza y parte de su equipo de campaña. Después, tomarán el vermú juntos antes de retirarse a seguir «reflexionando» en el día previo a los comicios aragoneses.

Por su parte, la candidata socialista, Pilar Alegría, quiere dedicar parte de su jornada de reflexión a la lectura. Para ello ha ido de librerías y ha seleccionado «Coloquio de Invierno», de Luis Landero, que se basa en las historias que se confiesan siete personajes atrapados en un temporal de nieve. Además de la lectura , piensa disfrutar de su familia y amigos en su pueblo natal, La Zaida, donde pasará el resto del día entre juegos de cartas y tomando algo con amigos de su peña.

Alejandro Nolasco, igual que hizo ya en mayo de 2023, tiene previsto descansar en Villastar (Teruel), que es la localidad de origen de su familia y pasar el resto de la jornada allí.

Más deportista, el candidato de CHA, Jorge Pueyo, se ha apuntado a un partido de futbol en la localidad de Torrero, una actividad que practica con amigos con frecuencia. Su jornada de reflexión pasa también por el. fútbol profesional, ya que se ha reservado la tarde para seguir el encuentro entre el Real Zaragoza y el Eibar.

Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, ha optado por perderse en plena naturaleza y pasear por la reserva natural de la Laguna de Gallocanta, paraje excelente, situado entre Zaragoza y Teruel, donde se puede observar gran variedad de aves, mientras que la candidata de Podemos, María Goikoetxea reflexionará en este sábado previo a las elecciones en Villanueva de Gállego, con su familia y amigos.

Por su parte, la candidata de IU_Movimiento Sumar, Marta Abengoechea, saldrá a pasear por el canal de Zaragoza y después irá a Torres de Berrellén a una comida con amigos. La tarde la reserva para pasarla en casa, con su familia. Mientras, Alberto Izquierdo, candidato del PAR, aprovechará para ir a esquiar, con sus hijos en las pistas de Aramón Valdelinares, que son las más próximas a Gúdar (Teruel), municipio del que es alcalde.