El truco fácil y secreto de los restaurantes para que las croquetas queden perfectas

Los restaurantes no pueden permitirse ningún error en la elaboración de unas croquetas que con este truco quedarán perfectas. La masa de las croquetas puede parecer sencilla, pero tiene su dificultad, sobre todo si queremos conseguir una textura perfecta que acabará siendo nuestra mejor aliada de un sabor increíble. Esta receta es un básico de la mayoría de los restaurantes que sirve para conseguir aprovechar al máximo todos los ingredientes que entran en su cocina, empezando por un ingrediente tan básico como esa carne de cocido que puede transformarse en una croqueta magistral.

Pero cuidado, para conseguirlo, se necesitan una serie de pasos que sólo los expertos son capaces de hacer realidad. Una buena masa de croqueta no puede fallar, de hacerlo, se pierde dinero, y es algo que ningún restaurante quiere. Este truco, es uno de los más utilizados para darle a la masa de croqueta un toque cremoso y consistente. De esos que dejan ver el crujiente del exterior y lo hacen de la mejor manera posible. Este truco es uno de los más sencillos y fáciles de aplicar que existen, sólo necesitas un ingrediente básico que cambiará por completo la textura de tus croquetas.

Los restaurantes hacen croquetas perfectas

Nos puede costar creer que un restaurante que hace cientos de croquetas al día, nunca falle. Le queden siempre perfectas y en nuestro caso no seamos capaces de conseguir, ni 10 con la textura adecuada. Antes que nada, deberemos tener en consideración que estamos ante unos profesionales que no hacen nada más que cocinar.

La práctica hace el maestro, pero también agudiza el ingenio para conseguir crear un buen básico de nuestra cocina en un abrir y cerrar de ojos. Este elemento que todos tenemos en nuestra casa y puede ayudarnos a conseguir unas croquetas maravillosas nos cambiará la vida.

Es hora de saber en primera persona qué es lo que nos espera con algunas peculiaridades que tocará empezar a tener en mente. Estos elementos que llegan de la mano de unos cambios destacados pueden acabar generando la croqueta ideal en nuestra casa.

La textura de la bechamel es una de las más complicadas de preparar, pero con ayuda de unos pequeños toques de alegría, podremos conseguir un plus de buenas sensaciones. Este tipo de croquetas que tanto nos gustan en el restaurante con la textura perfecta pueden ser una realidad fácilmente.

Este es el truco fácil y secreto para conseguir unas croquetas perfectas

El hecho de añadir un ingrediente secreto para hacer realidad la masa de croqueta ideal es posible y muy barato. Sólo debemos emplear unas hojas de gelatina, para que la masa de croqueta tenga la contundencia que necesitamos. Si la bechamel no nos queda del todo bien, es una manera de curarnos en salud.

Puedes poner en práctica este tipo de truco con una receta tradicional de croquetas de cocido, aprovechando esta carne que nos ha sobrado de la elaboración del caldo o del propio plato típico que en esta época del año es uno de los más deseados.

Ingredientes:

300 gramos de carne del puchero, puede ser ternera, pollo o mezcla de ambas.

2 cebollas medianas

4 cucharadas de harina

30 gramos de mantequilla

Nuez moscada a gusto

2 cucharaditas de perejil picado

400 mililitros de caldo del puchero

100 mililitros de leche

2 huevos

Pan rallado para rebozar

Aceite de oliva extra virgen para freír

Sal y pimienta al gusto

Elaboración: