El Rey emérito ha regresado a España para participar en las regatas que tienen lugar este fin de semana en la localidad gallega de Sangenjo. Lo ha hecho tras casi dos años de su marcha a Abu Dabi. Su regreso ha estado empañado por algunas críticas por el horizonte penal que ha enfrentado, pese a que, actualmente, no cuenta con ninguna causa abierta en nuestro país.

Desde Moncloa han tachado el recibimiento que se le dio a su llegada a Vigo de «show vergonzoso e innecesario», acusando a Zarzuela de «haberlo gestionado mal». Y es que, el gabinete de Pedro Sánchez esperaba una «mayor discreción», en línea con el compromiso adoptado por el monarca en un comunicado semanas atrás.

Al respecto de las críticas, Álvaro Ojeda se ha preguntado «si no ha pedido perdón Piqué, Messi, Isabel Pantoja o Echenique, cómo va a pedir perdón Don Juan Carlos, que no tiene ninguna causa abierta en España?». «A esta gente le abrieron una causa y tuvieron que pagar, por qué ellos no, y este hombre, el Rey emérito, sí? ¿Estamos tontos?», ha señalado. «(Juan Carlos I) puede hacer lo que le dé la gana. Dicen ‘es que está un poco disperso…’, y ¿qué? ¿no están dispersos los otros? Del Rey Juan Carlos, chitón. ¡Viva España», ha agregado.