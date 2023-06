Zazie Beetz no regresará como Dominó en ‘Deadpool 3’

Aunque los fans de Marvel estén contentísimos con la vuelta de Hugh Jackman como Lobezno en Deadpool 3, hay otro personaje que sin embargo parece que no regresará a la franquicia. Hablamos de Dominó, la mercenaria que se nos presentó en la secuela como una mutante con el poder de tener suerte Así lo ha confirmado la actriz que la interpretó, Zazie Beetz, en una reciente entrevista con Decider:

“Bueno en realidad no estoy en Deadpool 3, así que no sé qué están haciendo. Supongo que probablemente estarán haciendo una pausa (…) estoy emocionada por verla”. Beetz se refiere al parón de producciones debido a la huelga de guionistas que asola a Hollywood en estos instantes. Una protesta que ha sido noticia durante la preproducción del mercenario bocazas, ya que al no tener actualmente a un guionista, se ha informado que tanto Ryan Reynolds como cualquier otro miembro del equipo puede improvisar escenas o líneas de diálogo para el proyecto. Una característica bastante típica tanto del personaje como del propio Reynolds, quien no sería la primera vez que crea frases nuevas y chistes sobre el personaje.

Dominó fue presentada como una nueva compañera del equipo Fuerza especial X fundado por Wade Wilson. El protagonista necesitaba a un grupo de héroes con habilidades únicas para rescatar al joven Rusty Collins. Desgraciadamente, solo Domino termina con vida, en una desternillante secuencia en paracaídas, gracias a que su habilidad es tener buena suerte. Desgraciadamente, esa rol cómico no repetirá en la tercera parte que dirigirá Shawn Levy.

Marvel no, pero si DC

A pesar de que no vaya a regresar como Domino, Zazie Beetz sí que regresará para una secuela de la línea rival de cómics. La actriz repetirá como Sophie Dumond en Joker: Folie à Deux. En la primera entrega, Dumond era la vecina soltera con la que el personaje de Arthur Fleck imaginaba tener una relación, a pesar de sólo haber interactuado de verdad una vez en todo el filme.

Sin embargo, en la segunda parte, el Joker estará internado en el centro psiquiátrico de Arkham con un nuevo interés amoroso, la Doctora Harleen Frances Quinzel. Nombre original de la futura novia y aliada del payaso que estará interpretada por Lady Gaga: Harley Quinn.

Aparte de su seguimiento en Detective Cómics, Beetz estará en la miniserie de Steven Soderbergh, Full Circle y en uno de los nuevos capítulos de Black Mirror, concretamente el titulado Mazey Day.