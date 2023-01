Hugh Jackman niega el uso de esteroides para la franquicia ‘X-Men’: «lo hice a la vieja escuela»

Ante la ristra de rumores acerca de la utilización de esteroides en X-Men, el actor Hugh Jackman ha salido a desmentir dichos comentarios en una entrevista reciente con Variety. El australiano es conocido sobre todo por su papel de Lobezno, rol que ha interpretado hasta en 7 ocasiones y al que volverá en 2024 con el estreno de Deadpool 3.

“No, me encanta mi trabajo. Y amo a Lobezno”, comenzaba argumentando Jackman. Durante la entrevista, al actor nominado al Oscar se le preguntó si utilizó ayudas para conseguir alcanzar el físico del musculado espía canadiense, fue realmente claro: “Tengo que tener cuidado con lo que digo aquí, pero me dijeron anecdóticamente cuáles son los efectos secundarios de eso. Y yo estaba como ‘No me gusta tanto’. Así que no, lo hice a la vieja usanza y os digo que he comido más pollos, lo siento mucho por todos los veganos y vegetarianos y pollos del mundo. Literalmente, el karma no es bueno para mí. Si Dios tiene algo relacionado con los pollos, estoy en problemas”.

Jackman parece listo para recuperar el papel de Logan, después de la cinta homónima que James Mangold dirigió en 2017. Lejos de ser algo a lo que nos tiene acostumbrados, el actor ya avisó que esta próxima entrega del UCM será completamente diferente a todo lo que ha hecho anteriormente. “Cuando sigo pensando en Ryan (Reynolds) y en mí, en Deadpool y Lobezno, que son rivales clásicos de los cómics, también hay una dinámica que nunca antes había tenido que hacer con el personaje. Sólo pensé: ‘Esto va a ser divertido. Algo que nunca he hecho antes. No puedo esperar’”, contaba en la entrevista. A pesar de que el ganador del premio Tony abandonó el papel por miedo a un encasillamiento profesional (llevaba casi dos décadas), su regreso fue muy celebrado por los fans, que siempre lo han visto como el rostro perfecto para el personaje creado por Len Win y John Romita Sr.

Hugh Jackman ha sido nominado recientemente a mejor actor dramático en los Globos de Oro por su papel en The Son, cinta dramática que dirige e autor de la obra original, Florian Zeller y que se estrenará en cines españoles a partir del 3 de marzo.