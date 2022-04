Deadpool 3 es una de las historias que los fans de Marvel más esperan desde que en 2018 se estrenase una secuela que era una locura aun mayor que la cinta original. Poco tiempo después de ese estreno, Disney compraba la Fox y recuperaba los derechos del mercenario bocazas, entre otros personajes. En ese momento surgía una duda razonable sobre el futuro del personaje interpretado por Ryan Reynolds ¿Continuaría la Casa del Ratón dando vida al personaje en el cine a pesar de su tono de humor adulto? Por suerte sabemos que sí, lo que desconocemos es si regresarán algunos de sus personajes, como Domino, interpretada por Zazie Beetz.

Beetz debutó en la secuela encarnando a un personaje que tenía un curioso poder: tener siempre la suerte de su lado. Al principio el héroe del mono rojo no creía que eso fuese una habilidad sobrehumana, al igual que los espectadores, hasta que la vimos en plena acción. La actriz actualmente se encuentra promocionando la tercera y última temporada de Atlanta, pero en una entrevista para Screen Rant se le preguntó por un posible regreso: “Estoy muy emocionada. Estoy cruzando los dedos, esperando que Domino sea parte de esto y, si no, también está bien”. Deadpool 3 se encuentra todavía en una fase muy temprana de desarrollo por lo que no conocemos ni la trama ni qué héroes acompañarán a Wade Wilson. Sin tener ninguna confirmación, no parece probable que la Domino de Zazie Beetz no vaya a tener un lugar en la nueva película, pues fue uno de los roles favoritos de la secuela.

“Es un gran equipo, un gran equipo. Me encanta Deadpool. Me encanta Domino. Si no es esto, tal vez haga mis propios orígenes de Domino o algo así. Me encantaría hacer algo en ese espacio y enfrentar ese miedo, honestamente. Así que sí, estoy emocionada. Pero veremos qué sucede”, terminaba de explicar la actriz sobre sus ganas de volver en una tercera parte. El equipo al que se refiere Beetz además de Reynolds tiene que ver con el director Shawn Levy, el encargado de dirigir esta tercera pare y que recientemente ha sido el responsable de llevar El proyecto Adam hasta el top 3 de contenido más visto dentro de Netflix.

Tampoco es la primera vez que la actriz habla de un regreso, en 2021 ya señaló que le “encantaría revivir el papel” y que sin embargo, todavía no había tenido ninguna conversación personal sobre ello.