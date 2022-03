Deadpool 3 es una de las producciones más deseadas por los fans de Marvel, del mercenario bocazas y por qué no decirlo, también de su actor protagonista, Ryan Reynolds. Las dos primeras entregas brillaron, alejadas del control de Disney, quien por aquel entonces todavía no había adquirido los derechos del personaje con la compra de Century Fox. El antihéroe supone un reto para la estructura del Universo Cinematográfico de Marvel que esgrime Kevin Feige junto a su equipo, debido principalmente a las diferencias de estilo, tono e incorreción que maneja el personaje creado por Rob Liefeld y Fabian Nicieza en 1991. La especulación sobre su incursión en el amalgama de héroes y enemigos del multiverso siempre ha estado ahí, pero ahora el director Shawn Levy parece estar sugiriendo que Hulk aparecerá en esta tercera entrega.

Todo surgió a través de un tuit de Levy, en el que puede verse una imagen de Mark Ruffalo y Reynols, perteneciente a la película El proyecto Adam que el propio director ha dirigido para Netflix. Debajo de los rostros de los actores puede verse un estuche con dos pegatinas; una que representa la máscara del mercenario y otra del gigante verde. A la instantánea, el director añadió un texto en el que citando a ambos en el que se puede leer “Yo no lo sabía”, como abogando de que en ese instante no sabía que iba a tener juntos a esos dos intérpretes en Deadpool 3.

Además de en El proyecto Adam, Levy ha trabajado junto a Reynolds en la exitosa Free guy y debido al entendimiento que hay en esta nueva dupla director/actor, este ha terminado encabezando la dirección del regreso de Deadpool. Acostumbrados a recibir mensajes mucho menos explícitos, los fans de Marvel han saltado a las redes propagando el gesto y augurando si este, no será nada más que el comienzo de un casting de cameos delirante. Otro de los rumores es que el Lobezno de Hugh Jackman aparecería en este cierre de trilogía. Una posibilidad que el propio Jackman ha descartado, ya que ha dicho en varias ocasiones que no regresará al papel del espía canadiense de los X-Men. Unas declaraciones que de poco sirven a un fandom acostumbrado a que se le oculte información y que parece haber escarmentado con las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfied en Spider-Man: No way Home.