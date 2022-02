Netflix ha encontrado en Ryan Reynolds una figura central en la que construir parte de su filmoteca de acción con toques de comedia. Todo comenzó con 6 en la sombra, la película sobre los mercenarios liderados por el personaje del actor que dirigió Michael Bay. Esta producción fue de las más vistas en su momento, cuando se estrenó en 2019. Poco esperado parecía que al lado de Alerta roja, esas visualizaciones iban a parecer un juego de niños. Anoche, mientras se producía el descanso de la Super Bowl, el mundo vio el tráiler de El proyecto Adam, la última película que Reynolds ha filmado con Netflix.

La compañía de “la gran N” lleva anunciando todos los grandes proyectos que colocará en su plataforma este 2022. Títulos con los que demuestra apostar, cada vez más, por los grandes repartos y las grandes producciones. El llamado “cine algoritmo” le funciona muy bien a la compañía que maneja Ted Sarandos, pero aun así, procuran del mismo modo contratar a grandes figuras como Rian Johnson para dos entregas más de Puñales por la espalda y a los hermanos Russo para crear una nueva y frenética cinta de acción con Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans.

En un plano secundario a estos aparece El proyecto Adam, la cinta de ciencia ficción de corte familiar en la que Ryan Reynolds es el protagonista junto a su versión de niño, interpretado por Walker Scobell. No obstante, el actor de Deadpool no será el único gran nombre entre el reparto, pues Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Zoe Saldana también aparecen en el elenco. El adelanto remite en su inicio inevitablemente a E.T el extraterrestre, aunque esta vez en el cobertizo no se encuentra el alienígena, sino un Reynolds que parece conocer de sobra el hogar del joven Adam. La versión adulta a la que da vida Reynolds viene de una época en la que la tecnología de viajes en el tiempo acaba de crearse. Juntos deberán emprender una aventura juntos para encontrar a su padre y salvar el mundo, algo que será francamente complicado ya que a pesar de ser la misma persona, no congeniarán demasiado.

El director es Shawn Levy, quien ya trabajó con Reynolds en l divertidísima Free guy. Podremos ver El proyecto Adam en Netflix a partir del 11 de marzo.