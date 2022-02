Ya debe quedar muy poco para que podamos ver ese primer y esperado tráiler de Puñales por la espalda 2. Si la primera investigación del detective Benoit (Daniel Craig) se centraba en la mansión de una pudiente familia y la muerte de su patriarca Harlan Thrombey (Christopher Plummer), parece que ahora el caso soltará amarres en forma de travesía por el Mediterráneo. Un poco parecida a la forma en la que otro famoso detective, Hércules Poirot, investigase su crimen en Asesinato en el Nilo, en las páginas de Agatha Christie. Ahora, Netflix ha compartido las dos primeras imágenes oficiales de la esperada continuación.

Estas surgen del vídeo que la compañía ha mostrado hace escasas horas sobre todo el contenido que se avecina este 2022 en la plataforma. The Grey man, The Adam Project, El Pinocho de Guillermo del Toro, Enola Holmes 2, toda una serie de superproducciones que abarcan un año de ensueño para el servicio de streaming. Al final de esta pieza, cuando todo parecía haber teminado, Netflix nos ha reservado un pequeño fragmento de dos imágenes de Puñales por la espalda 2, lo que nos lleva a preguntarnos ¿cuándo podremos ver el primer tráiler de este nuevo caso?

Todavía sin una fecha cerrada, lo poco que conocemos de esta secuela es que Craig será el único que repita su papel. No obstante eso no quiere decir que no vayamos a tener una buena cantidad de actores reconocimos una vez más, inmersos en un complicado caso. Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Ethan Hawke,Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Madelyn Cline, Leslie Odom Jr, y Janelle Monáe conforman un reparto espectacular del que todavía se desconocen los detalles más importantes, aunque se espera que ronde una vez más la temática del asesinato.

En la imagen, se puede ver a Benoit observando como todos y cada uno de estos sospechosos suben a un barco, mientras se gira para mirar (en fuera de campo) a algo o alguien que aparece a lo lejos. El director Rian Johnson vuelve a repetir a los mandos, gracias a un trato lucrativo en el que se incluye esta y otra cinta más para estrenar de forma exclusiva dentro de la plataforma. Los rumores avisan de que el primer teaser tráiler podría llegar a lo largo de este mismo mes.