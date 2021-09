Enola Holmes fue una de esas apuestas de Netflix por la reinvención femenina de los clásicos que, tan de moda se puso hace algunos años. Ejemplo de ellos fueron la película de Los cazafantasmas, protagonizada por mujeres u Ocean´s 8, la versión del grupo de las ladronas comandadas por la hermana de Danny Ocean. Algunas de estas propuestas han funcionado mejor que otras y concretamente, la visión detectivesca del personaje interpretado por Millie Brown se ganó el cariño de todo el público. No obstante, si bien Netflix tiene una política de cancelación bastante exigente con sus series y posibles secuelas, la compañía apuesta siempre por continuar siempre que puede, todo aquello que funciona. Es por eso que Enola Holmes 2 es una realidad en la que repetirán sus dos figuras actorales más potentes; La propia Brown y Henry Cavill, quien hacía de Sherlock Holmes.

Además de este dúo familiar, Netflix ha anunciado el regreso de otro personaje muy querido, presente en la cinta original. Este no es otro que Tewkesbury (Louis Patridge), el joven al que Enola ayudaba con su caso familiar. Aunque el creador original del personaje de Sherlock Holmes sea Arthur Conan Doyle, Enola está basada en el libro escrito por Nancy Springer, El caso del marqués desaparecido. Además del regreso de este trío, también repetirá su director Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) y el guionista Jack Thorne, quien ya adaptó los textos de Springer.

Por suerte para la compañía de streaming, Nancy Springer tiene hasta seis libros sobre las aventuras de Enola. Lo más probable es que la secuela se centre en el caso del segundo libro, El caso de la dama zurda, pero siempre pueden terminar combinando varias historias. La más interesada en que esta saga continúe parece ser MIllie Brown, pues cuando la actriz habló con Deadline fue muy clara: “Sí, hay más de la historia que contar. La historia aún no ha terminado. Ella no ha crecido, no hay conclusión (…) A Harry (Cavill) y a mí nos encantó trabajar juntos, así que esto tiene que suceder”.

Sin fecha para el estreno de Enola Holmes 2, la producción comenzará en otoño, por lo que seguramente la cinta se estrene un poco antes del verano de 2022.