‘Deadpool 3’ comenzará a rodarse en Londres esta primavera

Todavía falta más de un año para el estreno, pero los fans del mercenario bocazas ya esperan con ansias la llegada de Deadpool 3. Si ya de por sí, ver a Ryan Reynolds es un aliciente para el público, cuando se dio la noticia de que Hugh Jackman coprotagonizaría la historia regresando a su papel de Lobezno. Ahora sabemos por Collider que el rodaje comenzará en Londres alrededor del mes de mayo. Este es un cambio bastante significativo ya que las dos primeras partes se rodaron en Vancouver.

El personaje de Wade Wilson saltó de los cómics a la gran pantalla en 2016, convirtiéndose en el mayor éxito comercial de un largometraje con calificación R. En 2018, la secuela siguió enganchando a los fans gracias a su humor negro y ruptura de la cuarta pared. No obstante, a pesar de que el personaje ya tiene un recorrido, será la primera vez que el antihéroe estrene una producción bajo la supervisión de Disney y Marvel. No sabemos muy bien si La casa del ratón cambiará el tono de un rol tan políticamente correcto, a pesar de que Shawn Levy es un gran cineasta para encontrar ese tono intermedio que tantas buenas noticias podría traerle a la franquicia.

Sabemos que Deadpool 3 mantendrá su calificación para adultos, lo que desconocemos es si el personaje terminará integrándose del todo con el resto de superhéroes o seguirá formando parte de una extensión del UCM. Después de la visión personal tanto de Tim Miller como de David Leitch, el director de Free Guy y Stranger things aportará su experiencia firmando una nueva colaboración con Reynolds tras El proyecto Adam. En la parte antagonista, se especula con que Emma Corrin (The Crown) firme el papel de villana, mientras que el nombre de su personaje es un absoluto secreto. Jackman se está focalizando en recuperar la forma física para el papel que encarnó por última vez en 2017, cuando estrenó Logan, la que por aquel entonces se entendía como la despedida de un personaje que cualquier marvelita tiene asociado al actor australiano.

El futuro de Levy antes de Deadpool 3, pasa por estrenar la quinta temporada de Stranger Things, una miniserie para Netflix titulada All the Light We Cannot See y los rumores que le podrían situar en un nuevo proyecto de Star Wars todavía sin confirmar.