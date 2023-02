El reboot de ‘Hellboy’ será una película de terror con calificación R

Hace algunas semanas supimos que el director Brian Taylor estaba trabajando de la mano de Millennium Media, en un reinicio de la franquicia bajo el título provisional de Hellboy: The Crooked Man. Un proyecto de complicado futuro teniendo en cuenta que la saga ya recibió un reinicio en 2019, intentando realizar un estilo más acorde a la obra de Mike Mignola. Con el guion de esta nueva aventura en camino, Taylor ha concedido una entrevista a Collider para hablar de cómo será esta nueva versión del héroe rojo.

La primera adaptación del personaje y de su universo la realizó el cineasta Guillermo del Toro. Dos entregas (Hellboy y Hellboy II: El ejército dorado) que si bien funcionaban bien, dada la habilidad para narrar lo fantástico del mexicano, siempre se esperó algo más de ellas. La tercera parte que tenían planeada jamás llegó a suceder y el último reinicio protagonizado por David Harbour (Stranger things) falló en su intento de recuperar ese encanto que si plasmó el realizador de El laberinto del fauno. Por otra parte, Taylor está dispuesto a llevar la dirección al siguiente nivel con el enfoque más oscuro del personaje como es el caso del arco de cómics Crooked Man:

“Me encanta el personaje de Hellboy y mi momento favorito es esta era en particular. Las películas de Guillermo del Toro eran óperas espaciales a gran escala y simplemente era puro Del Toro de principio a fin. Pero algunos de los cómics que Mike (Mignola) estaba haciendo en ese momento tenían un sentimiento muy diferente”. El director, conocido sobre todo por las dos locas entregas de Crank, protagonizadas por Jason Statham, infirió en la búsqueda de un personaje más delgado y mezquino, uno que conviviese en el folk horror popular. Además, Taylor dejó claro que no querían estar atados a la hora de representarlo, porque una de las claves de adaptar The Crooked Man es asegurarse de que la naturaleza gráfica del personaje y su atmosfera queda intacta. Condición que indisolublemente debería pasar por la calificación R para adultos y por suerte, es algo con lo que la productora está firmemente de acuerdo.

Si se sigue fielmente el material original, Hellboy: The Crooked Man contará con tres protagonistas entre los que se incluirá por supuesto a Hellboy, pero también a Tom. Cora no estará en esta versión y en teoría habrá un nuevo personaje que Mike ha creado para la versión cinematográfica.