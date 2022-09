Morena Baccarin no tiene «ni idea» de si su personaje volverá para ‘Deadpool 3’

Deadpool 3 es uno de esos proyectos que con más ansias, esperan los fans de Marvel. Sin embargo y aunque se trata de una cinta que tarde o temprano verá la luz proyectada en las salas, existe un alto nivel de escepticismo sobre cuándo podremos verla. Dos de los motivos principales que explican que 4 años después de la secuela, el mercenario bocazas no tenga una tercera parte son, por un lado la compra de Disney de la Century Fox con la correspondiente problemática de incluir al personaje en el UCM y por otro, la inabarcable agenda fílmica de su protagonista Ryan Reynolds. Las modestas actualizaciones de sus implicados corroboran que en efecto la producción sigue su curso, pero a día de hoy, la actriz Morena Baccarin no tiene “ni idea” del proyecto.

Baccarin interpretó a Vanessa el interés amoroso del protagonista en las dos primeras partes por lo que parecería muy extraño que finalmente no repitiera en un nuevo largometraje. Sin embargo, la actriz habló con The Direct sobre su continuación, matizando que aunque no ha recibido ninguna llamada, estaría interesada en regresar: “Sabes, no tengo ni idea. Están escribiendo el guion en este momento. Por lo general, soy la última en enterarme de algo. Ni siquiera soy…desearía tener información que podría darte, pero realmente no lo hago. Pero sería genial”. Las declaraciones de la brasileña dejan claro, una vez más, lo lento que está siendo el proceso de desarrollo de Deadpool 3. “No me han preguntado ni me han contactado. Todavía no ha habido conversaciones, así que estoy esperando con gran expectación”, terminaba argumentando”, terminaba de explicar Morena Baccarin al medio.

Las únicas confirmaciones que ha recibido esta nueva aventura de humor negro son el evidente regreso de Ryan Reynolds y la dirección de Shawn Levy (Free guy, El proyecto Adam). En lo que respecta a la trama, los coguionistas Rhett Reese y Paul Wernick aseguraron el pasado julio que estaban recibiendo un apoyo muy grande por parte de Disney. Tanto es así que Kevin Feige, el responsable estratégico del desarrollo narrativo de Marvel en el cine apuntó a que Deadpool 3 supondría un “gran cambio” para la franquicia. Los universos son radicalmente diferentes y se espera que este cierre de trilogía “baje el tono” respecto a las dos anteriores propuestas, acercando su historia al resto de relatos del estudio.