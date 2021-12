(Este artículo contiene spoilers de Spider-man: No way home y de la serie Ojo de halcón).

Al igual que cierto clásico anuncio de estas fechas, varios personajes y actores de marvel están “volviendo por navidad”. Una estrategia fruto de la nostalgia y de la necesidad de atraer a cualquier público rezagado de otras producciones canceladas. No existe una empresa literaria que haya tenido los derechos audiovisuales de sus personajes más icónicos tan repartidos como Marvel. Circunstancia de la que la compañía se está nutriendo años después, resucitando esa necesidad fan service que arrasa con la taquilla. Lo hemos podido ver en la pantalla grande con Spider-man No way home, donde aparecen los tres hombres araña juntos (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland), además de un cameo del Matt Murdock de Netflix (Charlie Cox). De esa producción cancelada, Disney ha aprovechado para incorporar a su icónico villano Kingpin en el UCM, dentro de los dos episodios finales de Ojo de Halcón. El final del show sugirió una muerte del personaje interpretado por Vicent D’Onofrio, pero ¿tendrá continuidad el personaje en el futuro de Marvel?

D’Onofrio habló para Deadline sobre la vuelta de Kingpin en el UCM, ahora que su participación ya no es ningún secreto. En el último capítulo, después de perder su combate contra Kate Bishop, el corpulento mafioso escapa de la policía hasta encontrarse dolorido con Maya Lopez, quien ya sabe que traicionó a su padre. La joven le apunta con una pistola y en fuera de campo escuchamos un disparo. Al igual que nosotros, el actor espera que su personaje no haya perecido en esa escena:

“Espero que no haya muerto. Estoy con los fans, quiero seguir jugando este papel. Mi esperanza es que continuemos. No sabía que Daredevil iba a terminar cuando lo hizo, pensé que continuaría por unos años más. Había mucho que explorar allí, había muchas facetas de mi personaje por explorar”, explicaba D’Onofrio a Deadline.

No sabemos por qué quería tanto el reloj Rolex que termina en propiedad de la mujer de Ojo de Halcón, pero parece poco probable que Disney y Marvel recuperen un villano tan carismático para matarlo a primeras de campo (y encima que ni se vea en pantalla).