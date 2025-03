Una vecina de Badalona humilla a Risto por cuestionar a Albiol: «¡Ese alcalde, con dos cojones!»

El alcalde de la ciudad de Badalona, Xavier García Albiol, hundió a Risto Mejide en directo después de que el presentador de Cuatro quisiera tenderle una trampa en Todo es mentira. El político del Partido Popular había conseguido expulsar a una conflictiva okupa de un edificio situado en el barrio del Remei tras una fuerte discusión con ella. Lo que Risto le echó en cara es que se hiciese eco de lo sucedido en redes sociales para «hacer campaña» política, a lo que el alcalde contestó que: «Me avisaron que la situación se había enquistado. Los vecinos querían que viniera y me presenté aquí, donde el conflicto. Creo que es mi obligación. Creo que es el papel del un alcalde. Solo digo que si yo no llego a estar aquí, ese piso estaría hoy okupado». Además, García Albiol insistió en que era necesario hacer públicas esas imágenes para que la gente entienda la problemática de la okupación. Y mientras Risto se tensaba, una vecina gritó de manera espontánea: «Ese alcalde, con dos cojones ahí». Esto demuestra que la ciudadanía apoya al político.

«Menuda campañita te has marcado. Es evidente el rédito electoral que todo esto te da, de: qué bien lo hacemos y estamos aquí contra Pedro Sánchez…», comenzó diciendo Risto Mejode en una conexión en directo con el alcalde de la ciudad de Badalona, Xavier García Albiol, quien había conseguido expulsar a una conflictiva okupa de un edificio situado en el barrio del Remei tras una fuerte discusión con ella.

El político de PP respondió: «Me avisaron que la situación se había enquistado. Los vecinos querían que viniera y me presenté aquí, donde el conflicto. Creo que es mi obligación. Creo que es el papel de un alcalde. Solo digo que si yo no llego a estar aquí, ese piso estaría hoy okupado y haciendo la vida imposible al resto de vecinos».

A Risto sólo le preocupaba el hecho de que el alcalde hubiese grabado todo el enfrentamiento y lo hubiese compartido en redes sociales, algo a lo que Xavier García Albiol contestó que era necesario hacer público lo que había pasado para que la gente fuese consciente de la problemática de la okupación.

Risto no dejó hablar al político e insistió en su discurso: «Admíteme que lo estás haciendo para poner en evidencia ese problema y por eso te has marcado la campaña. No nos vendas una película de salvador de la patria. Los alcaldes están para algo más que para ir desahuciando una persona tras otra. Y no me digas que es una anécdota».

Y mientras Risto se tensaba, una vecina gritó de manera espontánea: «Ese alcalde, con dos cojones ahí». Xavier García Albiol aprovechó el momento para destacar que la ciudadanía, lo que quiere, son políticos como él, que se implican en los problemas reales.

💥Zasca tras zasca de Xavier García Albiol a Risto Mejide. Escuchad a la espontánea vecina en el minuto 1:46 «Ese alcalde, con 2 c0j0nes ahí», que deja descuadrado al lamebotas del presentador #TEM17M #STOPokupas pic.twitter.com/wrDIHtkrGd — Jali #STOPokupas (@jaliroller) March 19, 2025

Así fue el desalojo

El alcalde de la ciudad de Badalona, Xavier García Albiol, logró expulsar a una conflictiva okupa de un edificio situado en el barrio del Remei tras una fuerte discusión con ella. El regidor se acercó junto a un grupo de vecinos hasta el portal del edificio donde se sitúa el piso ahora desocupado para exigirle a la delincuente que se marchase. Ante esto la mujer comenzó a amenazar a los allí presentes y a dirigirse a ellos con gestos obscenos. «Si yo te veo te pego un palizón que te mato», gritó la okupa en un video publicado por el mismo Albiol en sus redes sociales. «¡Pero deja de amenazar hombre! Tu te has metido en un piso que no es tuyo», le respondió el alcalde de Badalona.

El video de la discusión muestra las exigencias de la okupa que quería que le abonasen 3.000 euros para desocupar la vivienda. «Me van a tener que dar el dinero que yo he dado si no no me marcho», dice la mujer. «¿Tú lo que quieres es que te den 3.000 euros, no?, pregunta Albiol. «Lo que yo he pagado, sí», respondió la okupa con un iphone en la mano. «A ti se te ve en una vulnerabilidad espectacular», contestó con ironía el alcalde de la ciudad barcelonesa. «No vas a ver un duro», le subraya Albiol.

El regidor fue informando en todo momento en su cuenta de X e incluso hizo públicas las reivindicaciones de la okupa. Unas exigencias que valoró como inasumibles. «La okupa ha pedido 3.000€ por abandonar el piso, en caso contrario dice lo va a destrozar. A esta delincuente, no se dará ni un euro y ahí estaremos el gobierno de Badalona, las horas que haga falta, junto a los vecinos. Menuda gentuza», publicó.

Finalmente Albiol celebró que la okupa accediera a llegar a un acuerdo para irse tras aceptar unas condiciones «asumibles y razonables». «Entre todos lo hemos conseguido. 36 horas después, y gracias al trabajo de los vecinos, de Guardia Urbana y de mi equipo de gobierno, los okupas del piso del Remei ya están fuera. Mientras las leyes sigan amparándoles, en Badalona continuaremos haciéndoles frente», declaró través de sus redes sociales.